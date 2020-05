Actuellement 8e de la Ligue 1 algérienne, le MC Oran ne passe pas cette « trêve » sanitaire tranquillement. Le club de l’Ouest fait face à de sérieux problèmes ou, plutôt, une campagne de «déstabilisation» comme la qualifie la direction dans un communiqué.

L’argent est toujours un élément de discorde dans un football algérien endetté jusqu’au cou. Chez les « Hamraoua », d’anciens joueurs veulent toucher leur dû. Et cela vient enliser le club d’El-Bahia dans la crise. « Certaines parties dans le club mènent une campagne de déstabilisation contre la direction, en dépit de la conjoncture difficile que nous traversons tous et qui nous oblige à faire preuve de solidarité pour endiguer ensemble la pandémie du coronavirus », a indiqué la direction de du Mouloudia dans un communiqué.

Les plaintes s’empilent et les ardoises sont très conséquentes. Pour sa part, le Directeur général, Si Tahar Cherif El Ouezzani, ne veut pas payer les pots cassés des autres à savoir les anciens chairmen Youcef Djebbari et Ahmed Belhadj. D’ailleurs, l’ex international algérien ne s’est pas retenu de se demander « pourquoi ces joueurs n’ont pas réclamé leur argent à temps, et ont attendu notre arrivée à la tête du club, pour nous mettre les bâtons dans les roues.»



Cherif El Ouezzani veut donner l’exemple

Par ailleurs, celui qui est passé maintes fois sur le banc des « Rouge et Blanc » a estimé que quelques anciens pensionnaires ont pris « plus qu’ils méritent ». Dans le communiqué du directoire, il y a eu l’exemple de Rachid Ferahi « qui n’a pris part qu’à quelques rencontres en raison de ses blessures à répétition, mais malgré cela, il a réclamé et pris la totalité de son argent ». Ces antécédents économiques fragilisent, encore plus, la trésorerie du team d’Oran.

Pour rappel, avant d’entamer l’exercice en cours, les dirigeants étaient contraints d’épurer les dettes pour que l’engagement soit accepté auprès de la Ligue de football professionnel (LFP). « Si nous nous sommes retrouvés en train de régulariser des situations antérieures relatives à d’anciens joueurs qui n’ont pas justifié sur le terrain l’argent qu’ils ont réclamé, c’est à cause de l’absence d’un règlement intérieur que nos prédécesseurs n’ont pas songé à établir pour fixer les droits et les obligations de chaque joueur et protéger en même temps les intérêts du club », précise le communiqué.

A ce sujet, Cherif El Ouezzani, a voulu donner l’exemple en rappelant qu’il a renoncé à réclamer des mensualités qu’il n’avait pas perçu auparavant lorsqu’il exerçait comme coach car il ne veut pas « enfoncer davantage la direction mouloudéenne en bute à des problèmes financiers énormes.» Le MCO n’est certainement pas le seul team à connaître ces aléas dans un football-circus Dz constamment rattrapé par sa mauvaise gestion et l’absence d’une vrai politique pour réguler les entrées et sorties d’argent.