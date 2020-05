L’avant-projet de loi de finances 2020 devrait être, encore une fois, débattu et validé aujourd’hui en Conseil des ministres. De ce que l’on sait déjà, le gouvernement s’oriente vers une tendance austère qui toucherait essentiellement le budget de fonctionnement hors salaires.

Les dépenses de fonctionnement devraient baisser de 50% durant le reste de l’exercice, exception faite du poste dédié aux rémunérations des personnels. Cette tentative d’équilibrer le budget ou, du moins, réduire le déficit budgétaire est un pari à risque pour le gouvernement. A moins que le coup de rabot touche aux dépenses d’équipement en annulant et/ou reportant certains projets d’équipement non essentiels, voire sans grande incidence sur la croissance. De toute façon, la décision de porter à 50% la coupe dans le budget de fonctionnement, alors qu’elle était de 30%, ne devrait pas suffire pour rééquilibrer le budget de l’actuel exercice. Les dépenses de fonctionnement de l’actuel exercice s’élèvent à 4 893,4 milliards de dinars, alors que la masse salariale se chiffre à environ 2 900 milliards de dinars, soit près de 60% du budget de fonctionnement.

En revanche, les dépenses de fonctionnement hors salaires s’établissent à 1 993 milliards de dinars, ce qui fait que leur baisse de 50% ferait gagner à l’Etat 996 milliards de dinars si cette réduction venait à être appliquée. Car pour de nombreuses institutions et organismes publics, dont les hôpitaux et les EPST, leur fonctionnement – deuxième plus gros budget après la masse salariale – dépend entièrement de la contribution budgétaire de l’Etat, alors que celle-ci pourrait accroître conséquemment aux mesures mises en place pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et si le gouvernement venait à mettre à exécution la réduction de 50% du budget de fonctionnement hors salaires, les économies engrangées à l’issue de l’exercice ne pourraient couvrir le déficit budgétaire prévisionnel de l’année. Le Budget 2020 prévoit un déficit budgétaire de 1 533,4 milliards de dinars, soit -7,2% par rapport au PIB (contre -1 438,1 Mds de DA, soit -6,9% du PIB en 2019). Et encore, la révision du budget de fonctionnement dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2020 doit inclure à la fois la révision à la hausse du SNMG ainsi que les autres indemnités promises au personnel de la santé. Le déficit du Trésor devrait encore croître fortement conséquemment à la prise en charge par l’Etat de l’impact de crise sanitaire sur l’économie du pays, sous forme d’aides aux entreprises, taux bancaires bonifiés, etc. Le déficit du Trésor, prévu initialement à 2 435,6 milliards de dinars, représentant -11,4% du PIB (contre -11,5% du PIB en 2019), devrait augmenter également sous l’effet de la baisse des recettes fiscales ordinaires des suites de la panne économique qui touche plusieurs secteurs d’activité. Ainsi, le pari de réduire considérablement le déficit budgétaire en baissant de 50% les dépenses de fonctionnement hors salaires paraît difficile à réaliser. Tout comme celui de réduire le déficit de la balance des paiements en réduisant la facture des importations, alors que les prix du pétrole continuent à se maintenir au-dessous de 30 dollars le baril. A l’issue du Conseil des ministres du 22 mars dernier, le gouvernement, faut-il le rappeler, a décidé de réduire le montant de la facture d’importation de 41 à 31 milliards de dollars ainsi que l’arrêt de la conclusion des contrats d’études et de services avec les bureaux étrangers, ce qui épargnera à l’Algérie près de 7 milliards de dollars/an. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une réponse à la hausse du déficit de la balance des paiements qui accélère l’érosion des réserves de change du pays.

Pour pouvoir couvrir le déficit budgétaire, l’Exécutif pourrait en tout cas faire appel au reliquat inutilisé des tirages au moyen de la planche à billets. Ce qui poserait problème, dans les mois à venir, serait l’aggravation du déficit extérieur qui joue un effet corrosif sur le stock en devises. n

