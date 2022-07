Le Conseil des ministres, à travers l’adoption de la loi de finances complémentaire 2022, semble avoir mis un terme durant l’année en cours à une inflation véhiculée par des dispositions de ce texte fondamental dans la vie économique du pays.

Le chef de l’Etat avait déjà donné le la. Pas question d’augmenter les impôts ou les prix dans les dispositions de la loi de finances complémentaire 2022 afin de préserver le pouvoir d’achat de la majorité des citoyens. Le projet de texte adopté dimanche en Conseil des ministres entérine les orientations du Président de la République.

Le communiqué officiel rendu public à l’issue de cette réunion évoque l’objectif fixé à travers ces décisions, à savoir maintenir les équilibres sociaux. L’une des principales incidences de ces orientations est, notons-le, le report à une année ultérieure de la réforme des subventions, que le gouvernement Aïmene Benabderrahmane voulait appliquer cette année. Le risque était de voir, avec l’application de la réduction des subventions, une chute du pouvoir d’achat des couches moyennes qui se sont paupérisées depuis 2014, conséquence de la chute des prix du pétrole en 2014 et des effets de la crise sanitaire en 2020 et 2021. La réforme des subventions veut dire libérer les prix des produits et services subventionnés, lait, pain, huile, sucre, semoule, farine, carburants, électricité, gaz et eau. Une aide financière est accordée, cependant, aux ménages à faibles revenus en compensation de cette hausse des prix des produits subventionnés. Ce qui n’a pas permis jusqu’à présent de mettre en oeuvre ce changement, c’est d’identifier cette frange de la population bénéficiaire du soutien financier tant cette dernière s’est nettement élargie avec la chute du pouvoir d’achat de ces sept dernières années. Exemple de cette complexité : un travailleur qui touche entre 40 000 dinars et 60 000 dinars mensuellement et qui a cinq enfants fait-il partie de cette frange considérée à faible revenu ? Or, la grande majorité des travailleurs et des ménages font partie de cette catégorie. Il en est de même de ceux qui touchent 30 000 dinars par mois et qui n’ont que deux enfants. Tout cela explique pourquoi le chef de l’Etat n’a pas voulu alourdir le fardeau de la grande majorité des citoyens avec une nouvelle hausse des impôts et des prix à travers les dispositions de la loi de finances complémentaire 2022. D’autant que la conjoncture n’est pas favorable à cette hausse.

La crise sanitaire 2020-2021 a impacté négativement le pouvoir d’achat des ménages et la crise russo-ukrainienne a entraîné une hausse des produits de base répercutée sur le marché local. La flambée des prix du mouton est l’indice de cette inflation importée. Pas seulement, puisque la spéculation était derrière cette hausse scandaleuse des prix de l’ovin. Il s’ensuit que la perte du pouvoir d’achat de ces sept dernières années s’explique en bonne partie par la désorganisation du marché intérieur qui favorise jusqu’ici les pratiques spéculatives et qui montre les limites de la loi sur la spéculation entrée en application récemment. Les gouvernements qui se sont succédé depuis ne sont jamais parvenus à organiser ce marché en dépit de l’existence d’une inflation de textes qui encadrent le marché intérieur et qui répriment les infractions ainsi qu’une feuille de route proposée par les associations des consommateurs et de commerçants pour mettre fin aux dysfonctionnements dans la distribution des produits de large consommation.

C’est en somme une conjonction de facteurs qui a encouragé cette chute importante du pouvoir d’achat des citoyens ces dernières années ; outre l’anarchie sur le marché intérieur et l’inflation importée, il convient de citer les dispositions des lois de finances depuis la chute des prix du baril, en 2014, et le glissement progressif de la valeur du dinar depuis cette dégringolade.



La désorganisation du marché intérieur



Aujourd’hui, la hausse importante des prix du pétrole permet de marquer une pause dans l’application des subventions et de dégager des ressources budgétaires supplémentaires importantes à travers une augmentation de la fiscalité pétrolière et une nouvelle accumulation importante de dinars dans le Fonds de régulation des recettes. Ce qui permet d’atténuer le déficit énorme du Trésor, tel qu’il est affiché par la loi de finances de 2022 et de couvrir notamment le déficit important de la Caisse nationale de retraite et des dépenses supplémentaires en matière de couverture sociale, notamment d’allocation chômage et de dépenses d’investissement. Sur le plan macroéconomique, la baisse de l’euro par rapport au dollar américain aura pour conséquence une baisse de la facture importation. Ce qui pourrait conduire à un retour à l’équilibre de la balance des paiements et donc au maintien, voire à l’augmentation du niveau des réserves de change. Mais cette embellie ne devrait pas faire oublier les réformes qui rendent l’économie algérienne plus solide et plus résistante, ou plus résiliente, aux chocs économiques extérieurs.