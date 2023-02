Par Khaled Remouche

La mise en service récente des lignes Frenda-Saida et Tissemsilt-Boughzoul-M’sila, d’une longueur au total de plus de 400 kilomètres, contribue de manière significative à l’achèvement de la réalisation de la rocade des Hauts-Plateaux d’une longueur de 1100 kilomètres qui reliera Tébessa à Sidi Bel Abbès via des trains roulant à des vitesses de 120 à 160 kilomètres/heure. Cela constitue un progrès indéniable dans l’extension et la modernisation du réseau ferroviaire national. Puisque 1000 kilomètres sur 1100 kilomètres de cette rocade sont désormais entrés en exploitation. Il reste moins de 100 kilomètres de voies ferrées à réaliser pour que cette rocade soit totalement achevée. Ce qui n’est pas le cas de la rocade nord qui accuse d’énormes retards dans sa réalisation. Ce chantier de voies ferrées qui relient Annaba à Tlemcen et jusqu’à la frontière avec le Maroc prévoit le dédoublement des voies et leur électrification permettant à des trains de rouler à des vitesses entre 120 et 160 kilomètres/heure. Les travaux de ce grand chantier ont démarré entre 2008 et 2012. Plusieurs tronçons importants de cette rocade ne sont pas achevés après plus de 10 ans de travaux pour certaines. Tel est le cas de la ligne Annaba-Ramdane Djamel qui a souffert de problèmes d’expropriation et de contentieux entre l’Anesrif et la société réalisatrice, l’espagnole OHL. C’est également le cas de la ligne Oran-Tlemcen qui n’est pas encore achevée.

En 2020, l’Anesrif affichait son optimisme : 80% des projets en cours ont atteint un taux de réalisation entre 80 et 85%, dont la ligne Oued Tlelat-Tlemcen. Le wali actuel de Tlemcen contacté par Reporters, soit deux ans après cette affirmation, confie que cette ligne n’est qu’à un taux de réalisation de 70% et qu’elle est à l’arrêt en raison de graves difficultés financières que connait la société italienne chargée de la réalisation de cette importante ligne. L’Anesrif reconnait que pour la ligne El-Khemis-El Affroun, les travaux de cette ligne connaissent une contrainte importante : des difficultés du terrain (terrain montagneux). D’autres voies de cette rocade Nord connaissent un énorme retard également comme Beni Mansour-Bejaia, la ligne Akid Abbes-Tlemcen. Les travaux de la ligne Thénia-Bordj Bou Arréridj ne sont qu’à leur début.

Le récent Conseil des ministres a rappelé que l’extension et la modernisation du réseau ferroviaire national constitue une priorité du gouvernement. Le chef de l’Etat a instruit à l’issue de cette réunion le gouvernement pour qu’il se charge du lancement des projets de nouvelles voies ferrées vers le sud. Quatre projets sont prévus, à savoir la ligne reliant le port de Hamdania à Tamanrasset d’une longueur de 1900 kilomètres, la ligne Tindouf-Oran, la ligne Djendjen-Hassi Messaoud et la ligne Annaba Hassi Messaoud. Pour un spécialiste, la priorité est d’achever les projets en cours de réalisation, notamment les travaux des tronçons de la rocade Nord qui sont à un stade assez avancé et d’accélérer les travaux des voies qui vienne d’être lancés ou qui sont sur le point d’être lancés. Le manque de suivi des travaux de cette rocade Nord devra laisser place à un suivi soutenu du gouvernement.

Fort de cette expérience très mitigée, le chef de l’Etat a instruit le gouvernement pour constituer une société mixte chargée de la réalisation de ces nouvelles lignes vers le grand sud et dont la visée est de se rapprocher des pays frontaliers du sud du pays en vue d’accroitre les échanges commerciaux avec l’Afrique subsaharienne et le transport du minerai de fer Gara Djebilet vers Oran. Résultat des courses, si le projet de nouvelles lignes vers le grand sud constitue une ambition légitime, il demeure pas moins que le rythme de réalisation de la rocade Nord n’est pas accéléré et si les travaux d’achèvement des tronçons ne sont pas suivis au plus haut niveau, il faut convenir que le réseau de voies ferrées au nord du pays pour un certain nombre d’années ne sera pas au diapason au détriment de la bonne mobilité des citoyens et des marchandises, de l’environnement et de la sécurité des passagers. <

