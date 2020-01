L’Algérie et la Turquie entretiennent des relations bilatérales qualifiées de bonnes et prometteuses. La Turquie d’aujourd’hui est un pays en plein dynamisme sur le plan économique. Mis à part la volonté d’Erdogan de vouloir s’installer comme acteur géopolitique incontournable sur plusieurs terrains de conflits dans la région, ce qui pourrait à terme le fragiliser, la Turquie ne laisse pas indifférent. La Turquie puissance émergente reconnue a, en vingt ans, fait un bon remarquable en termes de développement. Ce pays a réussi à faire de ses potentialités une véritable rampe de lancement pour se faire une place parmi les plus grands. Pour l’Algérie, ce pays est particulièrement un exemple à suivre. Sur notamment cette volonté d’avoir fait sa mue en un temps record. Plusieurs centaines de sociétés turques sont présentes en Algérie, notamment dans la construction, les services et le commerce. En 2018, les deux pays avaient signé des accords de partenariat et de coopération ainsi que des mémorandums d’entente dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la culture. Autant de secteurs qui montrent la diversité d’une économie en avance permanente. Avec l’annonce de la mise en place d’un Haut conseil de coopération stratégique algéro-turc, une consolidation des rapports est attendue. Sur le plan économique, il y a beaucoup à apprendre de la Turquie. Devenu l’une des économies les plus actives du monde, ce pays de 80 millions d’habitants est considéré comme un cas d’étude. L’on parle aujourd’hui aisément du « modèle turc ». Avec un évident bémol cependant. Les ambitions géopolitiques de la Turquie pourraient l’affaiblir au lieu de la servir. Après l’échec en Syrie, avec laquelle ce pays partage des frontières importantes, Ankara intervient aujourd’hui en Libye. Une intervention qui n’est pas dénuée de risques, même si les Turcs prétextent le combat contre le terrorisme en Libye. Un terrorisme qu’ils ont même encouragé il y a peu en Syrie.