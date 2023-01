PAR MILINA KOUACI

L’Organisation nationale des parents d’élèves (ONPE) estime que l’examen d’évaluation des acquis des élèves de 5e année primaire mettra les élèves et leurs parents « sous pression». Elle appelle ainsi le président de la République à intervenir pour « l’intérêt des élèves».

Alors que les préparatifs pour l’organisation de l’examen d’évaluation des acquis sont entamés, l’Onpe a demandé l’intervention des hautes autorités dans l’intérêt de élèves. Dans quatre jours, les directeurs d’établissements vont inscrire les élèves concernés pour ledit examen sur la plateforme numérique du ministère, et ce, avant le 28 février prochain. L’Onpe, de son côté, rappelle que l’examen de fin de cycle primaire a été annulé pour son « inutilité pédagogique» et aussi en raison de la pression que subissent les enfants. Nonobstant, cet examen a été remplacé par un autre qui soumet les élèves à un examen de plus de 20 jours, exposant ainsi les élèves et leurs parents à la pression.

Cette organisation estime que l’organisation de cet examen est une infraction à la loi d’orientation de l’éducation de 2008, dont l’article 49 stipule que « la fin de la scolarité dans l’enseignement primaire est sanctionné par un examen final ouvrant droit à la délivrance d’une attestation de succès».

L’Onpe reproche au ministère de l’Education de tirer cet examen de l’expérience française, « sans l’adapter ou prendre en considération les spécificités de l’école algérienne». Cet examen, poursuit la même organisation, ne concrétisera pas la qualité de l’école algérienne.

L’école algérienne, ajoute l’Onpe, a besoin d’une « restructuration profonde», surtout que les décisions du Conseil des ministre tenu le 19 juin 2022 sont considérées comme un saut qualitatif, notamment si les responsables du secteur concrétisent les instructions du Président.

Pour rappel, le ministère de l’Education nationale a décidé de supprimer l’examen de 5e à partir de cette année et son remplacement par l’évaluation des acquis de fin de cycle primaire. Cet examen est censé offrir plus de chances aux élèves d’aller au bout du cursus scolaire, et de réduire le taux de redoublement en 1re année moyenne. L’objectif, explique le ministère de l’Éducation, étant de cibler les compétences et les lacunes des élèves dans chaque matière durant leur parcours au cycle primaire. Le département de Belabed a insisté sur l’obligation pour chaque élève de 5e année primaire de passer l’examen d’évaluation des acquis du cycle primaire et que la non-participation de l’élève à cet examen le privera du passage au collège, quelle que soit sa moyenne annuelle dans l’évaluation continue. Cependant, le passage en 1re année moyenne est calculé uniquement sur la base de la moyenne annuelle de l’évaluation continue, les résultats de l’examen d’évaluation des acquis ne seront pas comptabilisés dans l’admission de l’élève au moyen. La période des évaluations a été fixée entre le 30 avril et le 5 mai prochains. Les élèves seront évalués dans les huit matières enseignées en 5e année primaire, à raison de 45 minutes par matière.

Le dessin, la musique et l’éducation sportive ne sont pas intégrés dans ce processus d’évaluation. <

Articles similaires