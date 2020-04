Éjecté de son poste de président du Comité olympique algérien (COA) fin février dernier, Mustapha Berraf ne semble pas en avoir définitivement fini avec les démêlés. Lundi, une information faisant état d’une interdiction de sortie du territoire national (ISTN) à son égard a circulé avant que le concerné ne la nie… via la cellule d’information du COA. Un démenti, lui aussi, non-réglementaire car établi via une instance dans laquelle il ne devrait avoir aucun pouvoir exécutif. Explications.



20/0007, c’est le numéro de la décision du procureur de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs comportant une ISTN à l’endroit de Mustapha Berraf. Instruction datée du 8 mars dernier. Malgré la légalité du document en question, l’ancien patron du COA a insisté, par un communiqué, pour porter à la connaissance de l’opinion publique qu’«aucune notification ou information ne m’a été adressée à ce jour.»

Par ailleurs, le boss de l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA) a assuré que «le COA fonctionne suivant les dispositions de la loi algérienne en conformité avec la charte olympique. À ce titre toutes ses décisions et actions sont initiées dans le strict respect des dispositions statutaires et réglementaires après approbation du comité exécutif et de l’Assemblée générale, organe suprême et souverain. Sa gestion étant collégiale et participative.»



Bilans et PV

Seulement, dans le verdict, la «dilapidation des deniers publics à travers à partir des fonds du Comité Olympique Algérien» a été retenue comme accusation. Une charge qui ne tiendrait pas la route selon l’accusé qui a tenu à rappeler que «toutes les opérations liées au bilan moral et financier sont auditées et soumises à l’approbation d’un commissaire aux comptes agréé» et que «les bilans moraux et financiers ont été adressés à tous les membres et aux autorités compétentes en leur temps et ont été approuvés à l’unanimité en assemblée générale statutaire».

L’homme qui a cumulé 20 ans à la présidence de l’instance morale du sport Dz précise aussi que «la dernière subvention accordée par les pouvoirs publics pour le fonctionnement du Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) remonte à 2013. Les seuls fonds accordés l’ont été dans le cadre de remboursement des dépenses engagées par le COA où lors du financement d’opérations liées à la participation algérienne aux différentes manifestations sportives internationales. Celles-ci sont contradictoirement contrôlées avant et après les opérations et ont fait l’objet de procès-verbaux avec les structures concernées».



Usurpation d’identité ?

En gros, celui qui siège aussi à le membre exécutif du CIO certifie qu’«il n’a jamais été fait état d’une quelconque anomalie où infraction comptable, financière ou budgétaire.» Suite aux derniers événements accablants dont il a été la cible, l’ex patron de la Fédération algérienne de basketball (FABB) se dit «fatigué face aux attaques répétées dont il fait l’objet, lui et sa famille.»

Toutefois, dans cette mise au point, on croit savoir que Berraf a fait une autre gaffe. Il s’agit de l’usurpation d’identité. N’étant plus à la tête du COA, normalement, il ne pouvait pas faire un niet par le biais le service de communication de ladite structure sportive. Peut-être a-t-il pensé que son ancienneté aux commandes a fait du COA une propriété privée ? On ne le sait pas trop. Ce dont on est sûr par contre c’est que depuis le 25 février dernier, il n’en est plus le dirigeant. Une autre incartade qui s’ajoutera au dossier le moment de donner des comptes.