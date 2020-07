Premier nom : Mahfoud Kerbadj qui a déclaré publiquement qu’il a l’intention de briguer la présidence de la Fédération algérienne de football (FAF) lors de élections prévues en mars prochain. D’autant plus qu’il a un affront à laver avec Kheireddine Zetchi, actuel boss de la balle ronde nationale. Bras de fer en vue.

Zetchi a laissé croire qu’il ne se représentera pas pour un second mandat. Cela ressemble plus à une diversion qu’une réelle intention : « Je ne vais pas être candidat aux élections quelles que soient les circonstances », a-t-il lâché le 19 juin dernier. On ne voit tout de même pas comment le propriétaire du Paradou AC se contentera de quatre années seulement à la tête de la structure fédérale. Surtout qu’il a nombreux projets pour tenter de relancer la balle ronde locale.



Airs de vengeance

En tout cas, on pourrait assister à une nouvelle épreuve de force Zetchi – Kerbadj. Un peu comme celle qu’on avait vécue en janvier 2018 lorsque le premier nommé avait réussi à putscher le second de son fauteuil de décideur principal de la LFP à cette époque. C’était pour une affaire de mercato hivernal qui ne s’est pas déroulé comme Zetchi le souhaitait. Kerbadj avait décidé d’agir de manière unilatérale et accorder des licences en plus pour des clubs endettés. Notamment l’ES Sétif qui disputait la Ligue des Champions africaine à l’époque. Une démarche qui lui a coûté le retrait de confiance de la part du Bureau fédéral.

Kerbadj a donc indiqué qu’il pourrait être parmi les postulants à la succession de Zetchi : « J’ai envie de me présenter pour les élections de la FAF. Mais, pour cela, j’ai besoin de l’aval de la tutelle parce que je suis fonctionnaire dans une société étatique (imprimerie nationale NDLR). Sans le feu vert, je ne pourrai faire cette démarche et j’ai déjà expliqué ça en 2017 », a lâché l’ancien chairman du CR Belouizdad.



Le souci d’inéligibilité

Ainsi, on comprend qu’actuellement, Kerbadj est inéligible compte tenu de son statut. Il a besoin d’une dérogation du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui a, paradoxalement et récemment, indiqué, dans une circulaire envoyée aux différentes structures sportives, qu’il était interdit d’apporter des changements à leurs statuts et leur règlement intérieur avant une année de la fin de leur mandat. Ce qui pourrait barrer la route à l’homme de 67 ans.

Aussi, quand on dit « Kebradj » on ne peut ne pas penser à Mohamed Raouraoua, ancien boss du sport roi en Algérie. Les deux hommes ont longtemps collaboré ensemble dans la gestion de la discipline. Cela confirmera que « El Hadj » a activé ses leviers pour remettre la main sur le siège de Dely Brahim. Etant donné qu’il n’a pas trop les capacités physiques d’assumer la fonction, il essayera de faire parvenir un de ses hommes de confiance à la présidence. Cela permettra -particulièrement- de relancer le projet de l’hôtel afin de toucher une commission de chez Arab Contractors qui ont eu le projet que Zetchi a décidé d’annuler.

Somme toute, Kerbadj pense qu’il a « la capacité de gérer la FAF si jamais j’ai la confiance de l’Assemblée générale. Je peux apporter beaucoup au football compte tenu de mon expérience d’ancien président de club et de LFP. J’ai de bonnes relations avec les dirigeants de clubs et tous les acteurs de la discipline. De surcroît, j’ai une bonne réputation sur le plan continental et auprès de la CAF ». Ça, c’est lui le dit. Affaire à suivre…n