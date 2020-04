L’ex-président de la confédération d’Amérique du Sud (Conmebol), Juan Angel Napout, qui a fait appel de sa peine de 9 ans de prison pour corruption dans le «FIFAgate», a vu sa demande de mise en liberté sous caution rejetée par une juge fédérale. «Le tribunal constate que l’accusé n’a pas démontré par des preuves claires et convaincantes qu’il n’a pas l’intention de fuir», a justifié la juge Pamela K. Chen dans une brève ordonnance publiée mardi.

«Le tribunal estime que l’incitation du prévenu à fuir est plus grande maintenant que lorsqu’il était initialement placé en détention provisoire, étant donné qu’il est en prison depuis environ 28 mois et qu’il risque de devoir y retourner pour cinq ans de plus si son appel est rejeté», a-t-elle ajouté. Il y a quatre jours, la juge fédérale a également refusé au Paraguayen une première demande de libération liée à la pandémie de coronavirus.

Libération anticipée

Elle a estimé que Napout «présentait à peine plus de risque de subir des conséquences aggravées du virus, s’il le contractait, que les jeunes détenus», tout en soulignant qu’aucun cas de Covid-19 n’avait été recensé dans l’établissement pénitencier de Floride où il est retenu. Juan Angel Napout, qui aura 62 ans en mai, avait également été condamné à une amende d’un million de dollars (900 000 euros) et à restituer 3,3 millions de dollars (3 millions d’euros) de pots-de-vin perçus dans le cadre d’un vaste scandale de corruption au sein de la FIFA, qui avait valu à l’ex-patron de la Confédération brésilienne, José Maria Marin, d’être également condamné à quatre ans de prison.

Ce dernier, âgé de 87 ans, s’est vu accorder une libération anticipée pour des raisons de santé, il y a quinze jours, par la même juge chargée de l’affaire. Les deux anciens responsables du football sud-américain avaient comparu aux Etats-Unis fin 2017, durant un procès de six semaines qui avait exposé les millions de dollars de pots-de-vin versés par des sociétés de marketing sportif, en échange des droits de retransmission télé et de promotion de tournois du continent, dont la Copa America et la Copa Libertadores. n