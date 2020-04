L’USM Alger en concurrence avec le SCO Angers pour enrôler Antar Yahia dans sa direction ? Pas vraiment. L’ancien capitaine de l’équipe nationale a révélé qu’il est en tractations avec les Usmistes seulement. Selon nos sources, il sera le nouveau Directeur Général du club pour la saison 2020-2021 contre un salaire mensuel de 15 000 euros.



Avant d’être annoncé à l’USM Alger, la presse française avait fait état de contacts entre Yahia et le SCO Angers pour devenir le Manager général. Des négociations qui n’ont abouti à rien et qui seraient terminées si l’on croit celui qui a honoré 53 capes avec l’EN. « Non. Actuellement, il n’y a pas de discussions entre le SCO d’Angers et moi-même. J’ai lu, par-ci par-là que mon nom avait circulé. Mais il n’y a eu aucun contact de la part du président », a-t-il révélé dans une visioconférence faite avec une journaliste de RFI.

Aussi, l’arrivée chez les Angevins ne l’a pas trop enthousiasmé. La raison ? Cela l’aurait contraint de travailler avec l’entraîneur en chef Stéphane Moulin. Le courant ne passerait pas trop entre ces deux hommes. Cela a donc refroidi la piste.



L’USMA en point de chute exclusif

Cependant, une autre alternative a pris beaucoup d’épaisseur. Elle est algérienne avec l’intérêt sérieux que lui porte le nouveau patron des Usmistes. « Les négociations avec Antar Yahia sont à un stade avancé sur une échelle de 7/10. Il fera partie de l’organigramme de l’USMA pour la saison 2020-2021, avec bien évidemment un projet sportif », avait annoncé, le 3 avril écoulé, Achour Djelloul, PDG de Serport, le nouvel actionnaire majoritaire des « Gars de Soustara » en succession à l’ETRHB d’Ali Haddad.

Dans son côté, l’ex capitaine des Fennecs a confirmé qu’« il y a des contacts réguliers entre Monsieur Achour Djelloul, président de l’USM Alger et moi-même. Et on discute régulièrement sur l’éventualité d’une collaboration entre nous à l’issue du confinement.» Comme pour dire qu’il reste juste à parapher le contrat pour devenir officiellement membre du directoire du team de la capitale.



Serport met le paquet

Pour ce qui est des émoluments, c’est la somme de 15.000 euros qui est évoquée pour occuper le poste de DG. Le réseau et l’aura de l’auteur du but de qualification pour la Coupe du Monde 2010 à Omdurman devraient lui permettre d’assurer cette fonction. Aussi, on rappellera qu’il est diplômé du Centre de Droit et Économie du Sport de Genève (CDES), où il a étudié pour deux années. Il a aussi été Manager général de l’US Orléans en Ligue 2 française.

En tout cas, on ne peut pas dire que l’entreprise étatique Serport lésine sur les efforts pour mettre une devanture de qualité. L’actionnaire majoritaire a promis de remettre l’« Ittihad » sur la voie du succès. Pour cela Djelloul met le paquet. Mais l’argent ne fait pas tout. Il faudra un bon architecte pour bâtir une notoriété solide. L’USMA est convaincue de l’avoir trouver. Cela reste à vérifier. n