La hausse des prix des carburants est prévue par le gouvernement. Cette décision fait partie de la réduction des subventions prévue par la loi de finances 2022. La date d’application de cette mesure dépendra d’une large concertation pour procéder à sa mise en œuvre ainsi que de la mise en place du mécanisme de ciblage des ménages à faibles revenus.

Par Khaled Remouche

Le Directeur du budget au ministère des Finances, interrogé par une chaîne privée sur la question, a rassuré les citoyens récemment en déclarant que la levée des subventions sera progressive et non brutale.

Ce qui veut dire que la liberté des prix des produits de large consommation subventionnés comme le lait, le pain, le sucre, l’huile, l’eau, l’électricité, le gaz n’interviendra pas rapidement. Elle se fera par étapes et concerne aussi les carburants qui représentent 80% de ces subventions, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a indiqué, jeudi dernier lors de la cérémonie de remise des enveloppes budgétaires aux ministères, au titre de l’exercice 2022, en ce sens, que les transferts sociaux représentent 1 942 milliards de dinars. Ils sont destinés, a-t-il ajouté, à la subvention des produits alimentaires, l’eau, l’électricité et tout ce qui est nécessaire au citoyen.

Plus explicite, le Directeur du budget, sans doute instruit pour introduire plus de transparence à la faveur de l’application de la loi des finances 2022, à partir de ce mois de janvier, a précisé que la mise en oeuvre de la réforme des subventions devra au préalable s’effectuer après une concertation avec les représentants des syndicats et des organisations patronales.

Quant à la mise en place du mécanisme de ciblage des ménages à faible revenu, sans lequel la réduction des subventions ne peut être appliquée, point de visibilité et nul ne le sait, quant à ce système, qui a pour finalité d’accorder une aide financière aux plus démunis pour protéger leur pouvoir d’achat, en compensation de l’augmentation des prix des produits de large consommation, soutenus actuellement par l’Etat consécutive à la réduction des subventions.

La question et de savoir si l’augmentation des salaires, prévue à partir de ce mois de janvier, consécutive à la baisse de l’IRG prévue par la loi de finances 2022 qui touchera tous les salariés, ainsi que la révision du point indiciaire qui interviendra fin avril, annoncée jeudi par le Premier ministre et qui concerne les fonctionnaires comme les médecins, les infirmiers, les enseignants, les policiers et les pompiers, seront tels qu’ils permettront de préserver le pouvoir d’achat de la majorité des ménages déjà laminés par une forte inflation en 2021 et un cumul de hausses des prix de produits de large consommation depuis 2014, ainsi qu’une série de glissements de la valeur du dinar depuis la chute des prix du pétrole, amorcée à cette période.

Des experts estiment que la hausse des salaires sera comprise entre 2 000 et 7 000 dinars mensuellement. Elle sera comprise entre 2 000 et 3 000 dinar pour les non-fonctionnaires qui bénéficient uniquement de la baisse de l’IRG.

Quand on sait que la majorité des travailleurs touchent au plus entre 35 000 et 50 000 dinars par mois, que représente une hausse de 7 000 dinars par mois eu égard au fait que le salaire mensuel de survie pour une famille de 5 personnes est estimé entre 70 000 et 80 000 dinars. On voit bien que ces augmentations de salaire sont loin de pouvoir préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Elles permettent d’atténuer légèrement l’effet de l’inflation. Il faut saluer ici l’effort de l’Etat qui, en contexte de difficultés financières, compte allouer d’importants montants budgétaires pour financer ces augmentations de salaires. Le directeur du budget au ministère des Finances a indiqué que la baisse de l’IRG coûtera plus de 100 milliards de dinars et la révision du point indiciaire 240 milliards de dinars, soit au total plus de 300 milliards de dinars. A comparer avec la masse salariale des fonctionnaires, qui s’élève à 3 200 milliards de dinars, selon le directeur du budget, ce dernier a ajouté qu’une commission est en train de plancher sur le niveau de révision du point indiciaire. Il n’est pas encore fixé.