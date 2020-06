En prévision de la reprise de son activité après la levée du confinement, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a adopté une série de mesures préventive. Parmi ces mesures figure « la désinfection des bus avant de quitter le garage« , précise, à l’APS, le chargé de communication à l’ETUSA, Abbes Ahcene. Il s’agit également de « l’isolement de la cabine du conducteur via des barrières et la réduction du nombre de clients à 25 passagers au lieu de 100 passagers avant la propagation de la pandémie« . Pour répondre à la demande, le même responsable a fait état « de l’augmentation du nombre de bus et la réduction du délais d’attente à 15 minutes à compter du départ du premier bus et l’arrivée du suivant ainsi que du nombre de stations après avoir informé le client« . « Dans le souci d’éviter la contagion, l’Etusa a choisi une nouvelle formule de la tarification et de la validité du ticket, où il sera procédé à la vente de tickets valables une semaine au prix de 200Da et d’autres valables 15 jours au prix de 500 Da« , a-t-il expliqué. Dans le cadre des mesures préventives, l’Etusa veillera à « la désinfection des bus avant leur départ ainsi que la mise en place de lignes de distanciation sociales à même d’organiser le service« , a-t-il dit, relevant la dotation des bus d’un système de désinfection automatique permettant la désinfection de près de 100 personnes à la fois. L’entreprise a préparé, avant la reprise des différentes activités à travers le territoire nationale et dès l’annonce de la levée du confinement, des affiches à même de sensibiliser les citoyens quant à l’impératif de faire preuve de discipline et de respect strict de ces instructions, a poursuivi Abbes Ahcene.

Articles similaires