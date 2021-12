Le ministère des Transports a annoncé, mardi dans un communiqué, la levée de toutes les réserves sur le navire « Tinziren » bloqué en Espagne, affirmant qu’il est actuellement sur le chemin du retour.

« Dans le cadre des démarches entreprises pour le déblocage des navires de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN-Nord) immobilisés au niveau des ports étrangers en raison de leur non conformité aux règles et normes juridiques et techniques internationales, il a été procédé, mardi 30 novembre 2021, à la levée de toutes les réserves sur le navire Tinziren, retenu au port d’Algésiras (Espagne) depuis octobre dernier.

Le navire est actuellement sur le chemin du retour », précise le communiqué. A cette occasion, le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a instruit les responsables des sociétés nationales de transport maritime de prendre toutes les mesures techniques, réglementaires et juridiques pour la mise en conformité des navires avec les normes établies par l’Organisation maritime internationale (OMI), a indiqué la même source.

Pour rappel, le ministère des Transports a annoncé, le 9 novembre dernier, la levée du blocage sur deux navires bloqués dans des ports à l’étranger, et ce, dans l’attente du déblocage de deux autres bateaux.