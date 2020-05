Alors qu’ils attendaient dans une impatience particulière cette journée du 11 mai, pour rompre avec plusieurs semaines de confinement, les Français et les Espagnols vivaient, hier, leur dernier jour «à la maison» où l’atmosphère de joie ne suffisait néanmoins pas à faire taire le sentiment d’appréhension d’un rebond de la pandémie qui a fait près de 200 000 morts dans le monde et dont ces deux pays de l’Europe sont parmi les plus touchés.

Regardant le virus revenir à la charge à travers le monde, notamment dans son point de départ Wuha, ou encore Seoul, la France et une partie de l’Espagne renouent donc avec un semblant de vie sociale et un minimum de liberté de mouvement qu’autorise la levée partielle des mesures de confinement dans ce pays. Mais la crainte d’une résurgence de la pandémie est perceptible.

En France, les restrictions seront davantage levées dans les départements «verts» que dans les «rouges». En Espagne, les deux principales villes, Madrid et Barcelone, resteront à l’écart de la nouvelle phase de dé-confinement. Ailleurs, sur le Vieux Continent, on desserre certaines restrictions, lundi, en Belgique, Grèce, République Tchèque, Croatie, Ukraine, Albanie, Danemark et Pays-Bas, après la Turquie dès hier. A l’opposé, la Russie, avec plus de 10 000 cas par jour, a dû renforcer son dispositif. La marque des 200 000 cas a été atteinte. C’est dans ce contexte que le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-même rescapé du Covid-19, devait présenter hier soir son plan en vue d’un dé-confinement dans le deuxième pays au monde le plus endeuillé avec plus de 31 500 morts.

Près de cinq mois après son apparition en Chine, fin 2019, la pandémie, qui a conduit au confinement de plus de la moitié de l’humanité et mis l’économie mondiale à genoux, apparaît sous contrôle dans un nombre croissant de pays, mais le spectre d’une deuxième, voire d’une troisième vague, brandi notamment par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est omniprésent.

La ville chinoise de Wuhan, où le virus a commencé à frapper, est venue le rappeler. Les autorités y ont annoncé dimanche un nouveau cas, après plus d’un mois de répit à la suite d’un confinement draconien. En Allemagne, où le dé-confinement a été entamé depuis quelques jours, les premiers signes d’inquiétude sont enregistrés. L’Institut national de virologie Robert-Koch, chargé de surveiller l’évolution de la pandémie, a fait état hier d’une hausse du taux d’infection, repassé autour de la zone considérée comme potentiellement dangereuse, de 1 à 1,1. Il était à 0,7% il y a quelques jours seulement.

Ce taux dit de «reproduction» mesure la moyenne de gens qu’une personne atteinte de la maladie du Covid-19 va à son tour contaminer. Un chiffre inférieur à 1 suggère que le nombre d’infections dans le pays tend à la baisse, alors qu’un niveau supérieur suggère une tendance à la hausse. En Corée du Sud, où la progression du virus avait également été stoppée, la ville de Séoul a dû de son côté ordonner la fermeture des bars et discothèques, après de nouveaux cas de propagation. Ce nouveau foyer «fait prendre conscience que ce genre de situation peut se présenter n’importe quand», a souligné dimanche le Président sud-coréen Moon Jae-in. «Ce ne sera pas fini avant que ce soit vraiment fini», a-t-il martelé.

Plusieurs autres pays vont également accélérer leur levée des restrictions aujourd’hui, après la Turquie dimanche. Aux Etats-Unis, la gestion de la crise par Donald Trump été éreintée par son prédécesseur Barack Obama. «Un désastre chaotique absolu», a-t-il jugé lors d’une conversation téléphonique avec d’anciens collaborateurs de son gouvernement, dévoilée par Yahoo News. En Amérique du Sud, la marque des 10 000 morts a été franchie au Brésil, un pays de 210 millions d’habitants, susceptible de devenir le nouvel épicentre de la pandémie. Ce qui n’a pas empêché le Président Jair Bolsonaro d’être vu en train de faire du jet-ski sur un lac de Brasilia, selon le média en ligne Metropoles. En Iran, pays le plus touché du Moyen-Orient avec 6 500 décès recensés, la réouverture des commerces s’accompagne déjà d’une hausse des infections. Celle-ci «est en partie due (…) aux gens qui vont faire du shopping», selon Massoud Mardani, du ministère de la Santé. A Genève, une des villes les plus riches au monde, le coronavirus révèle la misère des plus précaires. «Tout est tellement plus difficile depuis le début de la crise», explique Silvia, 64 ans, réduite comme des milliers de personnes à faire la queue pour une distribution alimentaire. n

