Je ne vois d’autre moyen de vous interpeller que celui d’une tribune ouverte pour vous faire part de mon expérience douloureuse et de ma grande déception quant au parcours du combattant, qui m’a été́ imposé pour intégrer l’université́ Algérienne, après moultes tentatives, qui sont toutes demeurées à ce jour, sans succès, malgré́ de nombreux courriers à l’attention du Ministre Algérien de la Recherche, sans aucune réponse de la part de ses services, et ce depuis maintenant presque dix ans.

Le mot combattant, et Dieu sait que je tiens ce terme dans le plus grand respect, car issu, comme beaucoup de mes compatriotes, d’une famille qui s’est acquittée de sa quote-part de martyrs pour la libération de la mère patrie, est à̀ peine exagérée. Voilà maintenant plus de dix ans que j’essaie en vain, d’intégrer l’université́ algérienne pour d’une part, contribuer à̀ l’essor de la recherche mathématiques de mon pays, mais aussi d’autre part renouer un lien solide avec le pays natal.

Je suis Camell Kachour, chercheur en mathématiques, en poste à l’Institut Mathématique d’Orsay. Cet institut de mathématique occupe au classement de Shangaï̈, la première place mondiale et ce pour la troisième année consécutive. Mes travaux mathématiques concernent la théorie des catégories supérieures. Cette théorie nouvelle est étudiée dans les plus grandes universités et les plus grands centres de recherche scientifique au monde (MIT, Oxford, Cambridge, etc.). Cette théorie mathématique offre des perspectives ambitieuses et nouvelles pour l’intelligence artificielle. En effet cette théorie permet de faire le pont entres certaines mathématiques fondamentales (Comme la topologie algébrique) et la théorie des types de Martin-Löf, cette dernière étant une nouvelle logique qui a la double vertu d’être implémentable dans un ordinateur, mais aussi pouvant formaliser les raisonnements mathématiques.

Je vous indique ces éléments, non par une sorte de suffisance qui serait ridicule, hors propos et déplacée, mais simplement pour vous éclairer sur les enjeux que représente ma spécialité́ et sur le sens de ma démarche. Vous aurez compris donc que cette requête dépasse largement mon seul intérêt personnel et il me semble tout naturel d’apporter ma contribution aussi en direction des étudiants algériens. Si les pays du sud, pour la plupart ne peuvent lutter contre ce que l’on appelle « la fuite des cerveaux », j’ai hélas rencontré en Algérie des blocages qui sont le comportement inverse qu’adoptent pratiquement toutes les nations du monde : au lieu d’encourager et de faciliter le retour des forces vives de la recherche, certains en Algérie, peut-être beaucoup, mettent des bâtons dans les roues aux chercheurs algériens qui veulent contribuer à̀ l’élan de la recherche en Algérie.

Il m’a fallu quatre années de bataille administrative (de 2014 à 2018) avec le bureau des équivalences à Ben Aknoun pour obtenir le doctorat algérien comme équivalent de mon PhD Australien. Et malgré́ mon doctorat algérien et mes demandes répétées par emails ou par téléphones, auprès de mes collègues enseignants chercheurs algériens de différentes universités algériennes (Abou Bekr Belkaid à Tlemcen ; USTO à Oran ; USTHB à Alger), auprès du Ministère de la Recherche à Ben Aknoun (jamais de réponses !), je n’ai jamais trouvé́, hélas, une vraie volonté́ de m’aider et de m’accueillir dans une université́ en Algérie.

Je dois aussi confesser que le problème auquel j’ai été́ confronté avec l’université́ algérienne, je l’ai aussi rencontré de manière presque aussi aiguë avec le milieu de la recherche en France. En effet j’ai fait l’objet d’un ostracisme violent en France également. Mais compte tenu de l’importance de mes travaux et des résultats obtenus, malgré́ une absence totale de financement, ceux-ci ont été́ portés à la connaissance de mathématiciens prestigieux comme celle de Maxim Kontsevich (Médaille Fields) et celle de Pierre Cartier (un des cofondateurs de la Géométrie Algébrique moderne). Leurs interventions ont permis que mon travail soit mieux connu et apprécié́, ce qui a eu pour heureuse conséquence que je sois accueilli dans l’équipe de Géométrie Algébrique et Arithmétique de l’université́ Paris-Saclay. Pourtant tout porte à̀ croire que j’avais beaucoup plus de chance d’intégrer l’université́ algérienne, car seuls les citoyens algériens peuvent avoir un poste dans une université́ algérienne, alors qu’en France l’Université́ est ouverte à la concurrence internationale.

Partant de ce fait, Monsieur le président, j’espère que cette lettre, ne sera pas seulement une bouteille jetée à la mer, mais qu’elle trouvera au contraire, un écho favorable auprès de vos bons services.

J’espère Monsieur le Président, que Monsieur le Ministre de la Recherche saura prendre la pleine mesure de cette situation pénible et incompréhensible, et qu’il saura agir en conséquence pour mettre un terme à̀ cette situation autant absurde qu’inacceptable. Il serait profitable pour l’Algérie, que les responsables en poste de nos centres universitaires et de nos centres de recherche, relèvent le défi de la compétition internationale, et que le talent et l’engagement sincère, deviennent les seuls critères de sélection pour obtenir un poste.

Nous avons les meilleurs sites d’Afrique pour l’installation des plus grands observatoires astronomiques, les meilleurs sites aussi pour l’industrie aéronautique et le lancement de satellites civils. Nous avons tout à disposition, Monsieur Le Président, pour faire de notre pays l’un des fers de lance de la recherche scientifique, qui est la condition sine qua non de tout développement économique et social. Il n’y a pas de grande nation, sans une institution universitaire qui facilite, encourage et encadre de façon pragmatique et efficiente, la recherche scientifique et l’innovation.

Monsieur Le Président, l’Algérie est un grand pays, d’abord par son histoire et son immense étendue géographique, notre pays regorge de ressources géologiques mais aussi d’abord et avant tout humaines, c’est un pays aux potentialités inestimables, et j’aimerais, dans le domaine des sciences, apporter ma contribution à son rayonnement.

De par ma position au sein de la communauté́ internationale des mathématiciens, je pourrais sans difficulté́ établir un pont de collaboration, non seulement avec l’Université́ française, mais bien au-delà̀, avec tous les grands centres de recherche à l’échelle internationale, notamment avec l’Australie, les USA et l’Angleterre. Aussi Monsieur le Président j’en appelle à̀ votre arbitrage bienveillant afin qu’il me soit donné l’occasion d’obtenir un poste de chercheur au sein d’une université́ algérienne qui soit en contiguïté́ avec mon poste de chercheur CNRS en France, et que je puisse ainsi mener également mes travaux de recherches sur le sol algérien, et contribuer à̀ former la prochaine génération de mathématiciens algériens. Monsieur le Président, veuillez recevoir ici l’expression de mon profond respect ainsi que de ma plus grande admiration pour votre intégrité́ et votre engagement sans faille pour le bien de notre pays.

Camell Kachour, Mathématicien.

Articles similaires