Par Mohamed Touileb

L’équipe nationale sera en stage entre le 19 et 27 septembre à l’occasion de la date FIFA de septembre. Au menu, il y aura deux rencontres amicales contre la Guinée et le Nigeria les 23 et 27 du mois en cours au Nouveau stade d’Oran. Comme le veut la coutume, le regroupement devrait se tenir au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger). Toutefois, le gazon des terrains d’entraînement du CTN serait en mauvais état. Et cela vient brouiller les plans de Djamel Belmadi qui songe à se regrouper directement à Oran avec les Verts.

Les trois terrains du centre de regroupement ne permettent pas aux Fennecs de s’entraîner dans des conditions optimales. Dès lors, les plans devraient changer pour ce qui est du stage à venir. Alors qu’il était prévu que les camarades d’Islam Slimani fassent deux aller-retour à Oran par avion afin d’y animer les deux explications, ils pourraient rallier la ville d’El-Bahia dès lundi pour y séjourner durant tout le stage.





