Il a sorti un match titanesque pour s’adjuger son 21e Grand Chelem en carrière. Oui ! Vous avez bien lu, Rafael Nadal a remporté 21 titres majeurs en carrière en s’imposant comme un génial vainqueur de l’Open d’Australie face à Daniil Medvedev (25 ans) dont la jeunesse et la fougue n’ont pas suffi pour renverser le «Matador» de 35 ans. Et ce, malgré 5h24 minutes passées sur le court !

Par Mohamed Touileb

Mené 2 sets à 0 et malmené dans la 3e manche, on croyait que l’Espagnol avait la tête sous l’eau et qu’il ne pouvait rien faire face au Russe. C’était avant que le Majorquin n’enclenche une incroyable remontada pour s’imposer en patron (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5).

Melbourne ne lui a pas toujours souri

On parle d’un renversement de situation qui n’était pas improbable pour ceux qui connaissent Nadal. Toutefois, avec l’âge, on pouvait avoir des doutes sur les capacités physiques de l’Ibérique qui, horloge biologique oblige, vieillit. Mais il semble vieillir bien. «C’était dingue», résumait le perdant du jour. Et cela reflétait ce qu’il ressentait en jouant l’un des plus grands tennismen de tous les temps.

Medvedev, vainqueur de l’US Open dernièrement face au non moins légendaire Novak Djokovic, sait qu’il n’a pas été battu par n’importe qui. Le «Taureau de Manacor» était déchainé à compter du moment où il avait trouvé la faille. Et il a fini par s’adjuger la couronne australienne pour la deuxième fois (2009 et 2022) de son histoire seulement en 6 finales disputées (2009, 2012, 2014, 2017 et 2019 et 2022).

Rafa aura attendu 13 longues années pour régner de nouveau sur la surface dure de Melbourne. La patience et la persévérance ont donc fini par le porter au plus haut des sommets tant ce sacre lui permet de passer devant Djokovic et Federer qui restent à 20 victoires dans les tournois majeurs pour chacun.



Dépassement de soi

Il faut dire que l’absence du premier nommé a peut-être pesé dans cette nouvelle quête du natif de Majorque. En effet, le Serbe n’a pas pu participer à la compétition pour un litige sur la vaccination même s’il avait bénéficié d’une dérogation dans un premier temps. En tout cas, cela n’enlève rien à ce que l’homme aux 13 triomphes à Roland Garros (record absolu) a accompli sur une surface beaucoup moins rapide. Considérablement acculé dans le 3e set avec un adversaire qui avait même un break d’avance à 4-3, Nadal a fini par reprendre le dessus et écrire un autre scénario pour cette finale.

C’était certainement l’une de ses plus belles victoires sur le circuit. Elle lui permet de mettre un pied dans la légende. Rafa a désormais une longueur d’avance sur ces deux rivaux Federer et Djokovic. Même si «Nolé» a des chances de recoller. On croyait que le «Djoker» était parti pour un règne solitaire. Mais «Rafa» avait d’autres tours dans sa raquette. Et ce n’est pas fait pour déplaire aux amoureux de la rivalité et du dépassement de soi tant beaucoup pensaient que les jeux étaient déjà faits. La lutte va continuer…

Les Grands Chelem gagnés par Nadal :

Rolland Garros (13) : 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012,2013, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020

US Open (4) : 2010, 2013, 2017 et 2019

Wimbledon (2) : 2008 et 2010

Open d’Australie (2) : 2009 et 2022