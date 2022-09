Il était annoncé comme le successeur du légendaire Rafael Nadal. Et le voilà en train de montrer qu’on pourrait compter sur lui pour marcher sur les pas de son modèle et (pourquoi pas ?) régner sur le tennis dans les années à venir. A l’US Open, Carlos Alcaraz a montré des capacités tennistiques et physiques qui l’ont emmené jusqu’à la consécration. Ce triomphe vient lui faire passer un cap. Aussi, il lui confère un record révélateur. En effet, il devient le plus jeune tennisman à dominer la hiérarchie mondiale. Une marque détenue jusqu’à dimanche soir par l’Australien Lleyton Hewitt.

Par Mohamed Touileb

L’ATP a un nouveau roi. Il s’agit de Carlos Alcaraz qui prend le fauteuil de numéro 1 mondial. Pourtant, au début de la saison, il n’était qu’aux portes du Top 30. Quelques mois lui ont suffi pour réaliser une ascension spectaculaire qui n’a rien d’inattendue. Toutefois, la rapidité à laquelle il a pu enchaîner les performances de haut niveau reste impressionnante.



Une constante montée en puissance

Certes, il y a eu quelques concours de circonstances (élimination de Nadal et non-participation de Djokovic). Mais ce sacre américain et sa montée fulgurante, il les doit aussi à son talent qui ne souffre d’aucun doute. Il passe du statut de prodige à celui de maître absolu du circuit. A l’entame de l’exercice tennistique, il ne compte qu’un seul titre dans son palmarès, l’ATP 250 d’Umag. Mais, dès le mois de février, il s’imposait dans l’ATP 500 de Rio de Janeiro sur terre battue. Alcaraz venait de franchir un palier.

Dès ce moment, son coach Juan Carlos Ferrero était persuadé que son poulain pouvait faire plus : « On va peut-être devoir viser plus haut un peu plus tôt que prévu », lançait l’entraîneur. Et il n’a fallu que cinq semaines pour voir « Carlito » s’imposer au Masters 1000 de Miami. Le jeune tennisman venait de prendre de l’épaisseur et gagner en confiance. Assez pour envisager de remporter un Majeur le plus tôt possible. Sa cible était Flushing Meadows. Il ne la ratera pas. Après un marathon, il passe la ligne d’arrivée et chipe la première place. Certes, tout n’a pas été facile contre Casper Ruud en finale. Notamment lors des 2e et 3e sets. Mais, grâce à ses ressources athlétiques et sa faculté à réussir des coups surprenants même quand il semble dominé dans un échange, il réussit à rattraper deux balles de set et remporter la 3e manche au tie-break puis la 4e. Au final, il dominera le Norvégien 6-4, 2-6, 7-6, 6-3.



Il n’est qu’à 60% de ses moyens

Celui qui a débuté sa carrière professionnelle il y a 4 ans est en train de gravir les échelons. Et Ferreo, qui le voit toujours aux entraînements, pense « qu’il est à 60% de ce qu’il peut faire. Il peut améliorer beaucoup de choses. Il sait, et je sais que nous devons continuer à travailler. Une fois que vous devenez N°1, ce n’est pas ‘C’est terminé et vous pouvez partir’. Il faut continuer à bosser, continuer à jouer à un haut niveau dans chaque tournoi pour continuer à gagner. Mais il le sait. Je vais être derrière lui pour le lui rappeler ».

De son côté, le successeur de Daniil Medvedev au palmarès de l’US Open reconnaît avoir « un peu perdu ma joie d’être sur le court à Montréal et Cincinnati. J’ai ressenti la pression. Je n’arrivais pas à sourire sur le court comme je le fais à chaque match et à chaque tournoi. Je suis venu ici pour m’amuser, vous savez ? Sourire sur le court, prendre du plaisir à jouer au tennis. Si je souris, si je m’amuse, je délivre mon meilleur tennis ».

Quand un tennisman est libéré, ses coups sont plus puissants et précis. Et même quand il passe du temps sur les courts, cela n’affecte pas son jeu. C’est ce qu’Alcaraz a montré. Malgré 13 heures 28’ passées sur les terrains avant l’explication ultime contre Ruud, il n’a jamais flanché sur le plan physique en finale. Tout est dans le mental. Et l’Ibérique semble en avoir pour rééditer les performances de haut niveau dans l’avenir. n