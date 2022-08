Naima Guerziz réussit un texte fort et bouleversant. Un roman résolument engagé qui dénonce l’obscurantisme religieux, la violence des passeurs et les traumas des réfugiés et qui s’achemine sur une fin ouverte au cœur de l’espoir.

Par Rouchdi BERRAHMA



Naïma Guerziz nous offre un récit fort émouvant de deux femmes différentes, Espérance et Joséphine. Joséphine est une riche et cupide femme d’affaires parisienne. Espérance a fui la pauvreté et un mariage arrangé au Mali pour commencer une nouvelle vie.

Elles vont pourtant se lier d’amitié et fonder une entreprise de tissu et de vêtements. Espérance est jeune, belle, aimée et généreuse. Tout cela, Joséphine le lui envie. Elle ferait tout pour redevenir celle que les hommes préfèrent.

Dans un texte très court et concis, cette amitié se transforme en haine viscérale. D’une incroyable intensité, le terrible glissement s’opère page après page comme une fatalité inéluctable. Naima Guerziz réussit un texte fort et bouleversant. Un roman résolument engagé qui dénonce l’obscurantisme religieux, la violence des passeurs et les traumas des réfugiés et qui s’achemine sur une fin ouverte au cœur de l’espoir. Car il s’agît bien de cela. Quoiqu’il arrive, nous pouvons réellement rester honorables, devenir humbles et meilleurs chaque jour, afin de construire un monde meilleur autour de nous.

C’est dingue de voir à quel point la vie peut changer les relations entre des personnes au point de renier une amitié. « Les tisseuses » est un roman un peu court, mais c’est génial, je le conseille vraiment.

« Les lionnes sont encore présentes avec moi. Elles deviennent une force. Je tente de reprendre leurs gestes à mon compte. Il y a de la survivance dans la maternité. Il y a de la transmission inconsciente. Je n’ai jamais souhaité devenir mère. Une décision que j’ai toujours assumée. Lui, le savait. La nature m’a prise au dépourvu. En acceptant cette naissance inopinée, j’ai accepté tout le reste. Si Lila n’avait pas été malade à son arrivée, peut-être que je n’aurais pas eu ce lien qui me lie à elle. Elle ne m’a pas laissé le temps de réfléchir. Elle ne m’a pas laissé le choix », peut-on lire dans un extrait.

Naima Guerziz est auteure et biographe française d’origine algérienne. Elle a notamment publié chez Fauves éditions, “la Baguette de la République” (2017) et “les Voix” (2019). Elle a également coordonné un ouvrage sur l’entrepreneuriat au féminin. n