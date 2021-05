Avant le choc contre Liverpool, des supporters de Manchester United ont envahi Old Trafford pour protester contre le projet de Super Ligue auquel le club mancunien avait adhéré. Ils demandent le départ des propriétaires américains des Red Devils.

La colère des supporters anglais contre la Super Ligue n’est pas retombée. Alors que les fidèles des six «salopards» de la Premier League sont vite descendus dans la rue pour crier leur honte d’avoir vu leur club céder aux sirènes de la Super Ligue, ceux de Manchester United ne comptent pas en rester là. Ce dimanche avant le choc entre les Red Devils et Liverpool, des supporters mancuniens ont envahi la pelouse d’Old Trafford un peu moins de deux heures avant le coup d’envoi de la rencontre.

Des images diffusées par Sky Sports ont montré que les manifestants, initialement réunis autour du stade, avaient réussi à s’inviter sur la pelouse du stade, avant d’en ressortir. Ils demandent le départ des propriétaires américains du club mancunien, détenu par la famille Glazer depuis 2005. A leurs yeux, la Super Ligue est la trahison de trop.

