Ça y est ! Les deux représentants algériens en Ligue des champions CAF ainsi que le duo engagé dans la Coupe de la Confédération CAF connaissent leurs adversaires pour la phase de groupes des deux tournois. Néanmoins, le fait notable est que le CR Belouizdad et l’ES Sétif, champion d’Algérie et son dauphin sortants, ne pourront pas jouer dans leurs stades habituels car non homologués. Petite dose de rappel de ce qu’est notre football «pro».

Par Mohamed Touileb

En effet, à quelques jours de l’an 2022, le double-champion d’Algérie en titre et le vice-champion n’ont toujours pas d’enceinte qui répondent aux normes de la CAF. Ils seront donc contraints de recevoir leurs adversaires soit au stade 5 Juillet 1962 (Alger) soit au stade Mustapha Tchaker (Blida).



Stades « has been »

On parle là de deux équipes des plus titrées en Algérie et qui jouent les premiers rôles chaque saison en plus de prendre part à des compétitions continentales. Cela reflète le déphasage et illustre le retard qu’accuse l’Algérie par rapport à d’autres nations africaines en matière d’infrastructures pour ce qui s’agit des teams de première catégorie.

À chaque édition, les contraintes de domiciliation ressurgissent. Le stade 08 mai 1945 (Sétif) et celui du 20 août 1955 (Ruisseau), domiciles habituels des Sétifiens et des Belouizdadis respectivement, ne répondent pas aux normes CAF. Pourtant, chaque week-end, l’Entente et le Chabab s’y produisent en championnat. C’est juste pour situer le niveau du prestige d’un championnat « élite » qui se déroule sur des vestiges du temps colonial. La CAF ne permet pas que son tournoi majeur se tienne sur des stades « has been ». C’est pour cela que les Ententistes et Chababistes n’auront pas un domicile fixe durant leur parcours. Pour le CRB, il faudra sortir indemne d’une poule « C » où l’on recense les Tunisiens de l’ES Sahel et l’Espérance Tunis ainsi que les Botswanais du Jawaneng Galaxy FC.



Coupe de la Confédération : la JSS attend la JSK

Quant à l’ESS, elle sera logé dans le « groupe » B en compagnie du Raja Casablanca (Maroc), Horaya AC (Guinée) et Amazulu FC (Afrique du Sud). La mission s’annonce difficile pour les deux ambassadeurs du foot Dz. Notamment pour les « Rouge et Blanc », quart de finalistes de la dernière édition, qui sont tombés dans un quartet relevé.

Par ailleurs, s’agissant de la seconde épreuve de la CAF, à savoir la Coupe de la Confédération, la JS Saoura pourrait retrouver la JS Kabylie dans le quatuor « B ». En effet, les « Canaris » n’ont toujours pas disputé le match ‘’retour‘’ contre Royal Léopards (Eswatini). La seconde manche du dernier tour préliminaire été reportée à deux reprises en raison de la situation pandémique liée au variant Omicron. Pour rappel, au match ‘’aller‘’, les « Lions du Djurdjura » ont été battus 1 but à 0 au stade Manzini. Si les Vert et Or parviennent à refaire le retard, ils se retrouveront avec la JSS ainsi que les Orlando Pirates (Afrique du Sud) et Al-Ittihad (Libye).

Poules de la Ligue des Champions CAF :

Groupe A : Al-Ahly SC (EGY), Mamelodi Sundowns (AFS), Al Hilal (SDN), Al Merrikh (SDN)

Groupe B : Raja Casablanca (MAR), Horaya AC (GUI), ES Sétif (ALG), Amazulu FC (AFS)

Groupe C : ES Tunis (TUN), ES Sahel (TUN), CR Belouizdad (ALG), Jwaneng Galaxy FC(BOT).

Groupe D : Wydad AC (MAR), Zamalek AC (EGY), Atletico Petroleos (ANG), GD Sagrada (ANG).

Poules de la Coupe de la Confédération CAF :

Groupe A : Pyramids FC (EGY), CS Sfaxien (TUN), Zanaco FC (ZAM), Ahly Tripoli (LIB)

Groupe B : JS Kabylie (ALG) ou Royal Léopards (EST), Orlando Pirates (AFS), JS Saoura (ALG), Al-Ittihad (LIB)

Groupe C : TP Mazembe (RDC), Coton Sport FC (CAM), Al-Masry (EGY), AS Otohô (CON)

Groupe D : RS Berkane (MAR), Simba SC (TAN), ASEC Mimosas (CIV), USGN (NIG