Les sixièmes Journées du monodrame africain, se tiendront du 22 au 29 décembre dans la ville de Laghouat, avec cinq spectacles en compétition en provenance de la République arabe sahraouie démocratique, d’Egypte, de Tunisie, du Bénin et de Lybie, en plus de trois monodrames algériens, indique le responsable de l’organisation de ces journées, Ali Kerboune. Cette édition s’ouvrira par la générale du spectacle «Ittahamouni bi at’tahawor» (le blâmé est innocent) de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), mis en scène par Mouna Mohamed Salem sur un texte de sa plume et interprété par le comédien Abdelbasset Mohamed Ali. Accueillies à la maison de la Culture, «Takhi-Abdellah-Benkriou», les sixièmes Journées du monodrame africain verront la participation en compétition pour «l’Outarde d’or» de»Sourat Maria» (l’image de Maria) d’Egypte, «Sans visa» de Lybie, «Malade» de Tunisie et «Les larmes de César» du Bénin. «Lalouna» de Sidi Bel Abbès, «Kiyess ou labess» (bel et bien masseur ) de Boumerdès et «Convocation» de Tiaret sont les trois spectacles représentant le théâtre algérien lors de cette compétition. D’autres spectacles, «Tayoucha» de Nesrine Belhadj, «Zaim lemhabel» d’Ibrahim Bouazza, «Le factotum» de Djallel Abdou, et «Meryouma» De Lamri Kaouane notamment, sont programmés, hors compétition, explique Ali Kerboune, également président de l’association «Ed’Derb El Açil» (la voie authentique) pour les Arts dramatiques, organisatrice de ces journées. D’un autre côté, plusieurs hommages seront rendus à de grandes figures artistiques intervenant dans le 4e Art, à l’instar de la comédienne Wahiba Baâli, le cinéaste et homme de théâtre, Mohamed Tahar Zaoui, le musicien compositeur, Lamine Soufari et, à titre posthume, à l’enfant de la région et un des membres fondateurs de l’association «Ed’Derb El Açil» pour les Arts dramatiques, le regretté, Semahi Marfoua (1960-2019). Des ateliers d’écriture dramaturgique et de préparation du comédien, encadrés par Fethi Kafi et Farkheddine Lounis, respectivement, sont au programme de l’événement, ainsi que plusieurs conférences en lien avec le 4e art, et une série d’expositions de photographies retraçant l’histoire de l’action théâtrale locale et nationale et de toiles de tous les artistes-plasticiens de la région. Par ailleurs, des spectacles de rue (Goual, halqa et folklore) de Mascara, Oran, Tamanrasset, Tiaret, El Bayedh, et Laghouat animeront les places publiques de la ville et des visites guidées en vue de faire découvrir le patrimoine touristique de Laghouat sont au programme de ces journées. Organisées sous l’égide du ministère de la culture et des Arts, les sixièmes Journées du monodrame africain se dérouleront dans le strict respect des mesures de prévention sanitaires contre la propagation du Coronavirus, précisent les organisateurs.

