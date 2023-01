Alors qu’il devrait signer au MC Alger, Ahmed Kendoui a finalement rejoint Al-Ahly SC (Egypte). Ainsi, il y avait un imbroglio autour de son transfert, puisque tout semblait ficelé avec le Mouloudia avant que les Ahlaouis le détournent. L’aspect financier a été déterminant, mais aussi le plan de carrière puisque le milieu de terrain voulait absolument jouer à l’étranger. Cependant, son départ vient compromettre sa participation au CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) dans lequel l’Algérie est toujours en lice.

Par Mohamed Touileb

Abdelhakim Serrar, président du Conseil d’Administration de la SSPA/ES Sétif, voulait un transfert qui satisfasse les exigences financières pour soigner l’économie du club. Dans un premier temps, il était d’accord pour le céder au MC Alger. Tout semblait aller bon train. Mais c’était son compter sur la rétractation de Kendouci qui tenait à signer dans un club lui permettant de passer un autre cap.



Les détails du bail

C’est alors qu’Al-Ahly SC, qui était déjà intéressé, s’est manifesté de nouveau pour lui offrir un contrat très intéressant. La formation du Caire était disposée à mettre une indemnité de transfert de 1 million d’euros qu’elle paiera en deux tranches ainsi qu’un pourcentage en cas de revente du natif de Ghriss qui aura un bail de 4 ans et demi avec un salaire annuel évolutif.

Dans le détail, il percevra 283 500 dollars pour la première moitié de saison. Pour l’exercice 2023-2024, il touchera 406 250 dollars contre 446 875 dollars pour la saison d’après et 487 500 dollars pour 2025-2026 et 528 125 dollars pour sa dernière année de contrat s’il reste au bout. En effet, le potentiel est conséquent pour espérer le voir rebondir de l’autre côté de la rive car, en Afrique, Al-Ahly SC est ce qui se fait de mieux. Dans ce cas, l’Entente aura 14% de l’indemnité de transfert. Ce qui reste une part intéressante.



Inéligible pour poursuivre le CHAN-2022, mais

Par ailleurs, ce départ vers l’Egypte a un seul inconvénient. En effet, le footballeur de 23 ans ne devrait pas pouvoir continuer à jouer au CHAN-2022 car il devient inéligible pour prendre part aux rencontres de cette compétition. Désormais, il ne dispose plus d’une licence du championnat local. Et ce document est exigé pour les rencontres de l’épreuve continentale des locaux. Ainsi, même si Al-Ahly SC a informé, dans un communiqué, que le joueur a l’autorisation pour continuer avec l’EN A’ jusqu’à la fin de la compétition, c’est juste pour lui permettre de rester avec ses coéquipiers et vivre l’aventure jusqu’à la fin. Surtout que les «Verts» sont toujours dans le coup pour espérer triompher. Dans le meilleur des cas, Kendouci pourrait disputer la demi-finale le 31 janvier (17h) face au Niger au stade Miloud Hadefi d’Oran et voir son TMS envoyé avant minuit (23h algérienne), deadline pour le mercato en Egypte, pour valider la dernière étape du transfert. Néanmoins, on n’en voit pas l’intérêt de faire jouer un élément en demie en sachant qu’on ne pourra pas compter sur lui pour une éventuelle finale. Aussi, le Niger pourrait penser à interjeter un recours et exposer l’EN A’ à la disqualification. Il ne faudrait clairement pas prendre de risque. <