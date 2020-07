Les secteurs de l’Intérieur, de l’Enseignement supérieur, de l’Industrie et des Ressource en eau ont été au centre d’une réunion du Gouvernement présidée mercredi par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministre. « Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad a présidé, ce mercredi 15 juillet 2020, une réunion du gouvernement, par visioconférence, consacrée à l’examen des projets de décrets exécutifs, des secteurs de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de l’Industrie », précise le communique qui signale que conformément à l’ordre du jour de la réunion, il a été également procédé à la présentation de deux communications sur deux projets de marchés de gré à gré relatifs au secteur des Ressources en eau. Le gouvernement a ainsi entendu une communication du Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales, et de l’Aménagement du territoire, relative à un projet de décret exécutif fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Relizane (Wilaya de Relizane). Ce projet de décret exécutif, qui est pris en application de l’article 136 du code communal et du décret exécutif n 16-258 du 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitation des délégations communales, a pour objet la création et la délimitation de trois (03) délégations au niveau de la commune de Relizane, à savoir :

La délégation communale Fatah Mohamed,

La délégation communale El-Nasr,

La délégation communale Benadda Benaouda.

Cette nouvelle organisation administrative de la commune de Relizane permettra d’alléger la pression sur les services communaux du chef lieu de la wilaya, d’assurer une meilleure prise en charge des missions de service public et de rapprocher l’administration des usagers, ajouté le communiqué des services du Premier ministre, qui signale que ce projet de décret a été endossé par le gouvernement. Celui-ci a en outre entendu une communication du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le projet de décret exécutif portant création d’une école supérieure en sciences et technologies de l’informatique à Bejaïa, régis par les dispositions du décret exécutif n 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure. Cette école supérieure, explique-t-on, vient s’ajouter et enrichir le réseau des écoles nationales d’enseignement supérieur qui constituent, dans leur site d’implantation, autant de centres d’attraction et de développement technologique et économique avec l’ambition de faire émerger des pôles d’excellence régionaux par la formation d’un capital humain hautement qualifié. La formation dans ce domaine est également assurée par l’ENSI d’Alger et l’ESI de Sidi Bel Abbes, mais il a été constaté, relève-t-on, un déséquilibre de l’offre de formation par rapport aux besoins nationaux dans les spécialités de l’informatique, du numérique et de l’internet. Cette école, qui est implantée au niveau du pôle universitaire d’Amizour, dans la wilaya de Bejaïa, dispose de toutes les infrastructures nécessaires ainsi que des moyens matériels et pédagogiques. Elle est opérationnelle pour accueillir les étudiants à la prochaine rentrée universitaire, annonce la source, signalant que ce projet de décret a été endossé par le gouvernement. Le gouvernement a par ailleurs entendu une communication du ministre de l’Industrie relative à deux projets de décrets exécutifs fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules et concessionnaires de véhicules neufs ainsi que les cahiers des charges y afférents. Concernant le projet de décret fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules et le cahier des charges y afférent, celui-ci vise à définir une nouvelle stratégie pour l’industrie de montage de véhicules en rupture avec l’approche rentière adoptée jusque-là, et qui a été préjudiciable aux ressources de l’Etat et aux intérêts des consommateurs. Concernant le projet de décret fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et les cahiers des charges y afférents, celui-ci introduit de nouvelles mesures visant à instaurer plus de rigueur dans l’opération d’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaire notamment, celles visant à protéger plus efficacement le consommateur par la mise à sa disposition d’un produit fiable sur le plan technique et de sécurité tout en limitant l’incidence de ces importations sur les ressources en devise du pays. Le gouvernement a endossé les projets de décrets. Enfin, le gouvernement a entendu une communication du ministre des Ressources en eau sur deux projets de marchés de gré à gré simples pour la sécurisation de l’approvisionnement en AEP de la population d’Oran. Conformément au code des marchés publics et des délégations de service public, le gouvernement a donné son accord préalable pour la passation de deux (02) projets de marchés selon le mode de gré à gré simple, pour la réalisation et le suivi des travaux de raccordement de la station de dessalement d’eau de mer de MAGTAA au réservoir de capacité de 50.000 m? d’Arbaa, dans la wilaya d’Oran. Ce projet qui vient répondre à un besoin urgent et essentiel de la population des wilayas d’Oran, Relizane, Mascara, Tiaret et Mostaganem dont la réalisation ne peut s’accommoder de la procédure d’appel d’offre habituel, est appelé a être confié à l’entreprise publique « SOGERHWIT » pour la réalisation et à l’organisme public de contrôle technique de la construction hydraulique « CTH », pour le suivi et le contrôle technique des travaux. La concrétisation de ce projet qui s’inscrit dans le cadre des engagements et mesures urgentes décidées par les pouvoirs publics pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable de toute la population au niveau national, permet de combler le déficit quotidien en matière d’alimentation en eau potable de la population dans certaines wilayas de l’Ouest du pays, conclut le communiqué des services du Premier ministre.