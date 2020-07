Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire, rapatriés vendredi à Alger à bord d’un avion militaire des Forces armées en provenance de France, ont été inhumés dimanche en fin de matinée au Carré des martyrs du cimetière d’El-Alia. L’enterrement s’est déroulé en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de hauts responsables de l’Etat et de l’Armée, et des membres du gouvernement. Lors d’une oraison funèbre, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a rendu un vibrant au combat libérateur de ces premiers résistants à la colonisation française dont les restes, des crânes pour la plupart, ont été séquestrés plus d’un siècle et demi dans un musée parisien. Le ministre des Moudjahidine s’est félicité à l’occasion de l’aboutissement d’un long processus de rapatriement de ces valeureux résistants à la soldatesque française durant le 19e siècle. Peu auparavant, un ultime hommage a été rendu au palais de la Culture à Alger à ces résistants par le président Tebboune. La veille, un hommage public a été rendu, la journée durant, sur le même lieu, par de nombreux citoyens, venus de plusieurs wilayas du pays se recueillir sur la mémoire de ces valeureux combattants, parmi lesquels Cheikh Bouziane, Chérif Boubaghla, Moussa El-Derkaoui, Si Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui et Mohamed Ben-Allel Ben Embarek.

Articles similaires