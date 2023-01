Les neuvièmes rencontres internationales de pharmacie d’Alger (RIPA) se tiennent aujourd’hui à Alger et seront marquées par la concrétisation du jumelage entre les Ordres de pharmaciens d’Algérie et de Côte d’Ivoire, selon un communiqué des organisateurs. Cet évènement organisé par la section ordinale régionale des pharmaciens d’Alger, sous les parrainages des ministre de l’Industrie pharmaceutique et de la Santé et sous l’égide du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) sera «l’occasion de concrétiser le jumelage entre les Ordres de pharmaciens d’Algérie et de Côte d’Ivoire, ainsi que l’organisation d’une session de l’Inter-Ordre des Pharmaciens d’Afrique avec la participation de 12 pays», est-il précisé dans le communiqué. Ayant pour thème «Responsabilités et mutations de l’exercice pharmaceutique», ces rencontres seront, également, «l’occasion pour la corporation des pharmaciens de réitérer le rôle qu’elle a toujours été appelée à assurer, celui de conseiller naturel des pouvoirs publics pour mener à bien les réformes nécessaires de notre système de santé», expliquent les organisateurs. Cette édition 2023 verra la participation des autorités sanitaires, des organisations professionnelles et syndicales, des Ordres d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, d’experts algériens et étrangers, des professionnels du secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique en présence de 1.500 pharmaciens toutes catégories d’exercice confondues. Ces rencontres permettront de débattre de nombreuses questions, notamment «comment amorcer la transition vers la pharmacie de demain ? Quels sont les meilleures évolutions des pratiques pharmaceutiques à travers le monde dont peut s’inspirer l’Algérie ? Quelles solutions pour régler les problématiques d’accès aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ? Où en sommes-nous avec la numérisation des services en officines ?», est-il précisé dans le communiqué. (APS)

