Il est attendu que les transports en commun qui n’ont pas été inclus dans la première phase du déconfinement progressif, en vigueur depuis hier, soient pris en compte lors de la deuxième, qui débutera le 14 juin prochain, vu leur grande sollicitation par les citoyens mais aussi et surtout après la reprise des activités dans plusieurs secteurs qui nécessitent le déplacement des employés.

Pour ce faire, «le Conseil scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) a établi un protocole pour la reprise des activités de ce secteur. Ce protocole inclut un certain nombre de recommandations pour les transports en commun et le transport par taxi», avons-nous appris, hier, auprès du Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Conseil scientifique. Il estime que ces recommandations sont «évidentes» et vont dans le sens de «limiter autant que faire se peut les contaminations éventuelles» au nouveau coronavirus. Il s’agit de «la désinfection des moyens de transport, de la non-utilisation des véhicules à pleines capacités, donc d’avoir un nombre de voyageurs réduit par rapport à ce qui est pratiqué habituellement». Ceci en plus des autres mesures de prévention qui sont connues par tous et qui consistent au «port du masque obligatoire» depuis le 24 mai dernier et au «respect de la distanciation physique».

Dr Bekkat Berkani fera également savoir que le protocole élaboré par le Conseil scientifique, concernant le secteur des transports, a été «remis au Premier ministère, auquel reviendra la décision de fixer la date de déconfinement et de l’annoncer». Mais le plus dur reste le suivi de ces recommandations, reconnaît notre interlocuteur.

L’application des recommandations sur le terrain pourrait poser problème

«Maintenant, il est clair que l’application de ces recommandations sur le terrain pourrait poser un problème, d’où certainement le fait que le gouvernement n’ait pas encore osé reprendre les transports pour le moment. Mais c’est aussi pour voir la compliance des premières mesures qui ont été décidées après l’ouverture d’un certain nombre de commerces», a-t-il affirmé. Il ajoutera que les recommandations émises ne concernent pas seulement le terrestre, car «qui dit transport dit aussi les autres branches que sont l’aérien, le ferroviaire et le maritime où ce ne sera pas les mêmes capacités qui seront utilisées». «Ce sera un problème qu’il faudra bien gérer. Le transport dans toutes ces branches est un pan entier de la société et de l’économie du pays», conclut-il sur ce chapitre, non sans revenir sur l’indispensable respect des mesures de prévention par l’ensemble des citoyens en tout lieu.

Si les transports publics sauront plus ou moins se conformer aux recommandations édictées par le Conseil scientifique, rien n’est sûr pour le privé où cela semblera certainement plus difficile à faire respecter au vu d’une multitude d’agissements antérieurs connus par tous.

On notera, à titre d’exemple, que l’entreprise publique de transport urbain Etusa a annoncé un certain nombre de mesures dont l’affichage ou le marquage sur le sol pour les personnes debout, la condamnation de certains sièges pour faire respecter la distanciation physique ainsi que la mise en place des tickets hebdomadaires ou mensuels afin d’éviter une manipulation importante de la monnaie. Cela

en plus d’exiger le port du masque à tous les usagers.

Enième appel au respect des mesures

de prévention

Le port du masque reste, en effet, la mesure la plus sollicitée pour son application. Dans ce sens, un autre appel a été lancé, hier, par le Professeur Mohamed Yousfi, président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP) et chef de service des maladies infectieuses à l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Boufarik.

«Cela fait près de quatre mois que nous sommes à pied d’œuvre, sans interruption ici à l’EPH de Boufarik. Les corps des personnels médical et paramédical ainsi que pratiquement l’ensemble des autres employés n’ont pas eu de répit durant cette crise sanitaire de coronavirus. En plus, il ne faut pas oublier que nous avons d’autres malades à prendre en charge au sein de cet établissement, et même ailleurs à travers tous les établissements à travers le territoire national, où tant et tant de malades sont en attente de pouvoir poursuivre leurs soins, avoir une consultation ou faire des radios ou des analyses ou autres, et, par conséquent, bénéficier d’une prise en charge directe en fonction de leur état de santé», a-t-il déclaré. «Je demande aux citoyens de respecter les mesures de prévention, de penser à nous le personnel de santé dont nombreux ont perdu la vie dans le cadre de leur combat contre le coronavirus, d’autres encore n’ont pas vu leur famille depuis un bon moment. Comme je leur demande de penser à ces milliers de malades chroniques tels que les diabétiques, les cardiaques, les hypertendus et autres dont je note que c’est une catégorie très vulnérable au Covid-19 et qui, par ailleurs, a besoin de soins de façon régulière au niveau des hôpitaux», a ajouté le Pr Yousfi pour une énième tentative de sensibilisation des citoyens qui ne se conforment pas encore au port du masque et à la distanciation physique.

L’enjeu est de maintenir un nombre de contamination bas, au-dessous des 100 cas par jour, afin de pouvoir aller vers un déconfinement qui soit total et qui profite à tous. Car la deuxième phase de déconfinement se fera en fonction des résultats obtenus lors de cette première, donc des comportements et du degré de respect des mesures préventives par l’ensemble des concernés, entreprises, commerces et citoyens. n

