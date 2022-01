Ils seront 2,720 millions de fonctionnaires à bénéficier des revalorisations salariales prévues par la loi de finances 2022, à en croire le Directeur général du budget au ministère des Finances, Abdelaziz Fayed. Le chiffre correspond plus exactement au nombre de travailleurs de la Fonction publique qui devraient tirer profit, dès cette année, de la décision d’augmenter le point indiciaire, alors que d’autres catégories socioprofessionnelles devraient bénéficier, elles, de l’autre mesure se rapportant à la baisse des taux d’IRG appliqués aux salaires.

Par Hakim Ould Mohamed

Ces deux mesures, attendues comme jamais, car intervenant après plusieurs années d’érosion du pouvoir d’achat, sont dans l’attente de la publication des textes d’application qui ouvrent la voie à leur concrétisation. Elles ne seront pas, bien évidemment, sans conséquences sur le budget de l’Etat, puisque la prise en charge de ces dispositions nécessite une mobilisation budgétaire de plusieurs dizaines de milliards de dinars.

La revalorisation des salaires au moyen de la hausse du point indiciaire de la Fonction publique devrait coûter à l’Etat, à elle seule, 240 milliards de dinars, selon le directeur du budget au ministère des Finances.

A cette enveloppe viendront s’ajouter 142 milliards de dinars au titre de prise en charge de l’allocation chômage. Au chapitre des incidences directes de ce rattrapage salarial prévu dans le budget de 2022, la masse salariale devrait grimper à 3 200 milliards de dinars, soit 52% des dépenses de fonctionnement au titre de l’ exercice actuel budgétaire.

Les mesures budgétaires phare qui devraient profiter aux salariés dès cette année devront, à coup sûr, faire grimper les dépenses de fonctionnement d’un cran, lesquelles viendront alimenter le déficit budgétaire, prévu en nette hausse en 2022, soit à 4 175,2 milliards de dinars. Bien qu’en apparence, ce soit une année visant à améliorer le pouvoir d’achat des ménages, les mesures salariales vont impacter inévitablement le budget de l’Etat.

Le plan du gouvernement visant à améliorer le pouvoir d’achat des ménages à travers une revalorisation salariale est le bienvenu, en tout cas, en faisant fi de quoi qu’il en coûte, étant donné l’accélération de l’érosion du pouvoir d’achat des petites et moyennes bourses. Il s’agit d’une réponse urgente à une crise sociale qui couvait, au-delà des considérations liées au déficit budgétaire et des récurrentes questions sur son financement. La question du pouvoir d’achat s’est maintes fois invitée au débat budgétaire de ces dernières années sans qu’elle soit réellement prise en charge, faute de marges de manœuvre suffisantes.

Bénéficiant de l’envolée des cours du brut, amorcée depuis le début de l’année en cours, le gouvernement semble ne plus vouloir traîner davantage le boulet du pouvoir d’achat. L’équation budgétaire devrait se tendre, certes, en témoigne la hausse du déficit budgétaire dans un contexte d’augmentation des dépenses, mais l’amélioration des recettes en raison de la reprise des prix du pétrole devrait contrebalancer les tensions budgétaires redoutées. De toute façon, l’équilibre du budgétaire est tributaire d’un baril de pétrole supérieur à 100 dollars mais d’une hausse de la part de la fiscalité ordinaire à travers l’amélioration des recouvrements fiscaux et une répartition équitable de la pression fiscale.

L’amélioration de la part de la fiscalité ordinaire dans le budget de l’Etat est d’autant plus importante qu’elle contribue grandement à la couverture du budget de fonctionnement et, plus particulièrement, de la masse salariale. Ceci pour dire qu’il est vrai que le gouvernement dispose, présentement, d’une marge de manœuvre suffisante pour la couverture des besoins de financement et ses promesses salariales, mais à l’avenir, si le prix du pétrole venait à dégringoler à nouveau, l’Exécutif doit s’investir pleinement dans l’amélioration de scores en matière de fiscalité ordinaire.