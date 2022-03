Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o, a décidé de remplacer Antonio Conceiçao par Rigobert Song sur le banc de la sélection. Cela est intervenu quelques semaines seulement avant de jouer l’Algérie lors de la double-confrontation du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Si le nom de l’ancien défenseur des Lions Indomptables a été mis en avant, il faut savoir qu’en réalité, il ne s’occupera pas vraiment du volet technique. Le vrai «sélectionneur» des Lions Indomptables est le Français Sébastien Migné qui est «officiellement» l’adjoint de Song.

Par Mohamed Touileb

Les plus avisés savaient déjà que Song n’est pas vraiment l’atout majeur dans le staff technique des «Lions Indomptables». Le joueur le plus capé (137 sélections) dans l’histoire du Cameroun semble plus être un ambassadeur pour convaincre les binationaux d’opter pour l’équipe cinq fois championne d’Afrique.



Un management à l’anglaise

Il est plus un manager comme le définit son adjoint Sébastien Migné dans un entretien accordé à RFI par téléphone. «Avec Song, on aura un management un peu à l’Anglaise avec un manager qui sera Rigobert [Song] et un responsable de tout ce qui est animation autour de l’entraînement et du staff en l’occurrence ma personne», précise celui qui est passé sur les bancs du Kenya, Congo et Guinée équatoriale. Le technicien français ne pouvait pas être plus clair pour établir les rôles de chacun dans le nouvel organigramme de l’équipe médaillée de bronze lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations tenue au pays de Paul Biya. Clairement, Migné et Song ne récupèrent pas un groupe malade même si Eto’o voulait que les coéquipiers du portier Onana remportent le trophée sur leur terre.



Les deux matchs face à l’EN sont «importantissimes»

Pour le patron de la FECAFOOT, Toni Conceiçao n’était plus l’homme de la situation tant des conflits ont commencé à émerger avec la mise à l’écart d’Eric Maxim Choupo-Moting qui serait même la raison principale du limogeage du Portugais. Ainsi, le pensionnaire du Bayern Munich devrait être là pour la rencontre face aux «Verts» après avoir annoncé qu’il ne remettra plus ses pieds en sélection tant que Conceiçao sera sur le banc.

Les nouveaux réglages qu’a subis l’équipe technique du Cameroun ne changent pas pour autant la donne et l’objectif pour Vincent Aboubakar & cie qui chercheront à signer une 10e présence au rendez-vous planétaire de la balle ronde. D’ailleurs, concernant le test face à l’EN, Migné indique qu’«on va essayer de rester humble. Déjà nous avons deux matchs importantissimes contre l’Algérie. Et l’important c’est d ‘essayer d’aller à la Coupe du monde» non sans estimer que «ça ne sera pas simple contre l’Algérie, mais quand on est le Cameroun on peut estimer qu’on a au moins autant de chances que notre adversaire direct». Effectivement, les débats s’annoncent serrés sachant que les deux prétendants veulent absolument être présents au Mondial.