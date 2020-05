Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Algérie et le début de la pandémie, jamais n’a été enregistré un nombre hebdomadaire de cas confirmés au Covid-19 d’une telle ampleur. En effet, durant la semaine écoulée, l’Algérie a eu plus de 1000 cas au compteur. C’est une hausse qui a été constatée par l’ensemble des Algériens, et les professionnels de la santé.

Pour ces derniers, bon nombre des membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus ont, à maintes reprises, mis en garde contre un quelconque relâchement par rapport aux mesures de prévention.

Hier encore, le bilan faisait état de 148 nouveaux cas confirmés de coronavirus qui ont été enregistré en 24 heures, ainsi que 3 nouveaux décès, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 4154 et celui des décès à 453. Le nombre des cas guéris a lui aussi augmenté à 1821, dont 42 durant les dernières 24 heures, et celui des patients sous traitement a atteint 7026.

Les médecins spécialistes exerçant dans les centres Covid notamment, à l’instar du Dr Mohamed Yousfi de l’EPH de Boufarik, ne cessent, eux aussi, d’appeler à la prise de conscience des citoyens et d’alerter quant aux comportements de défiance qui font fi des mesures de prévention (comme la distanciation sociale et le port de masque) pourtant, pour le bien de la santé du citoyen, de ses proches, de son entourage et de toute la société.

A ce propos, Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, a reconnu, hier, que «les mesures de prévention ne sont pas respectées». Il a précisé que ces sont les personnes situées dans la tranche d’âge entre 25 et 60 ans (dite population active) qui sont les moins respectueuses des règles de sécurité. Elles représentent, en effet, plus de la moitié du total des cas confirmés au Covid-19 avec un taux e 56%, a-t-il expliqué. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Dr Fourar fait cette remarque, mais qu’il l’a déjà émise lors de plusieurs points de presse quotidiens consacrés à la présentation du bilan, et ce, même s’il atténue quelque peu son propos en estimant que globalement, il y a une stabilité en termes de cas confirmés et de décès, y compris à Blida.

La vigilance plus que jamais de mise

Mais Dr Fourar a également déclaré que «la décision de réduire certaines contraintes du confinement a été prise pour alléger les effets socio-économiques en faveur des citoyens» et que «la lutte contre la propagation de cette pandémie relève du devoir de tous les citoyens et à travers tout le pays, nécessitant le strict respect des règles d’hygiène et de la distanciation dans les marchés et les locaux commerciaux». Son confrère au sein du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, le professeur Ryad Mehyaoui, a abondé dans le même sens estimant que la vigilance est plus que jamais de mise.

Le manquement aux règles de prévention devant limiter la propagation de la pandémie n’est plus un secret et devient de plus en plus flagrant, notamment depuis le début de ramadan, un mois durant lequel beaucoup ont eu du mal à réprimer la frénésie d’achat qui fait irruption à cette période de l’année. C’est ce qui a poussé le Pr Mehyaoui à lancer un appel à la population contre tout relâchement, notamment dans l’application des mesures de la distanciation sociale.

«Après la première semaine du mois de ramadan, et suite à l’allégement du confinement, nous avons remarqué un relâchement et un laisser-aller dans l’application des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Il y a trop de monde dans les marchés et les supermarchés et dans les magasins d’alimentation et autres commerces», a, en effet, déclaré le membre du Comité scientifique. Après cet amer constat, le Pr ne manque pas de lancer un appel à la population. «On a gagné beaucoup en limitant le nombre de contaminations au Covid-19. Il faut consolider l’acquis de la stratégie nationale mise en place par les pouvoirs publics pour freiner la propagation de l’épidémie. Pour cela, il faut un strict respect des règles de prévention. Votre vie est entre vos mains. Préservez-là, s’il vous plait !».

«Une deuxième vague

de Covid-19 serait

plus meurtrière !»

Dr Mohamed Bekkat Berkani, lui aussi membre du Comité scientifique et président de la Commission nationale de l’Ordre des médecins, estime également que «les autorités sanitaires et les pouvoirs publics ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour endiguer la pandémie. Aux citoyens de respecter les gestes barrières ainsi que toutes les mesures de prévention pour préserver leur santé, leur vie. C’est le seul moyen de s’en sortir. La population doit d’implique. Sans cela, il se peut qu’il y ait une deuxième vague de la pandémie qui serait plus meurtrière !», a-t-il averti.

Pour sa part, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar, s’en est tenu au volet relevant strictement de son domaine, à savoir le dépistage. Il a imputé la hausse du nombre des cas confirmés dans plusieurs wilayas à l’augmentation du dépistage après l’ouverture de plusieurs laboratoires qui effectuent les analyses de dépistage de Covid-19. «Le réseau de dépistage a été élargi dans bon nombre de wilayas à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud, alors qu’auparavant, il n’y a avait que le laboratoire national de référence de l’Institut Pasteur au niveau de la capitale qui faisait les analyses que lui envoyaient les Direction de la santé publique par route des quatre coins du pays. Il fallait alors attendre plus de 24 heures pour avoir les résultats, ce qui n’est pas le cas avec la multiplication des centres de dépistage, d’où il parait normal que le nombre de cas confirmés augmente puisque nous avons augmenté le dépistage», a expliqué Dr Derrar.

Il a fait état d’une hausse sensible du nombre de tests de dépistage de Covid-19 dans les laboratoires de l’Institut à travers le pays, évoquant une moyenne de plus de 400 tests quotidiens. Les 20 laboratoires répartis à travers le pays réalisent actuellement plus de 400 tests de dépistage du Covid-19 par jour en moyenne contre environ 200/jour au début de l’épidémie, a-t-il fait savoir.

Notons qu’à travers le monde et depuis son apparition en décembre dernier, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 233.176 morts et plus de 3,264 millions de cas confirmés dans 193 pays et territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 63.019 décès pour 1.070.032 cas confirmés et 153.947 guérisons. Les autres pays les plus touchés sont l’Italie avec 27.967 morts pour 205.463 cas, le Royaume-Uni avec 26.711 morts (171.253 cas), l’Espagne avec 24.824 morts (215.216 cas) et la France avec 24.376 morts (167.178 cas). n