La situation de «un pas en avant, un pas en arrière» en matière de lutte contre le nouveau coronavirus devient presque intolérable au vu des scènes de non-respect des mesures de prévention qui ont conduit à la hausse des cas confirmés et, par conséquent, à la saturation de certains hôpitaux, notamment ceux des grandes villes comme Sétif, Oran, Batna, Blida, Alger et autres.

Les appels à la plus grande vigilance ne semblent pas avoir trouvé écho auprès d’une partie de la population qui continue de faire abstraction des mesures barrières, mettant en danger la vie d’autrui. Ce qui a conduit le Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus à revoir la stratégie de communication la voulant plus agressive en matière de sensibilisation.

S’exprimant à ce sujet, le Pr Ryadh Mehyaoui, membre du Comité scientifique, a fait un tableau de la situation. «Les autorités ont fait leur travail, les médecins et autres corps de la santé ont fait leur travail, eux aussi, en étant constamment en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Ce qui reste maintenant et ce que nous souhaitons, c’est que la communauté ait une plus grande prise de conscience, une plus grande responsabilité et une discipline plus rigoureuse en ne cédant pas au relâchement et en respectant les gestes barrière», a-t-il affirmé.

«On peut aller faire ses courses ou aller au travail tout en mettant un masque. On peut également discuter avec son ami ou son voisin tout en gardant le masque et en respectant la distance physique. On peut aussi éviter de se retrouver dans des endroits où il y a beaucoup de monde», a-t-il ajouté, tout en relevant que «ne pas se conformer à ces mesures représente un danger de santé publique».

Le Pr Mehyaoui poursuit en signalant que ce sont des mesures qui n’empêchent en rien les gens de poursuivre le cours normal de leur vie après que le pays soit entré dans la deuxième phase de déconfinement qui a, plus ou moins, permis le retour à une vie sociale et économique avec la reprise d’une multitude d’activités, dont les commerces et les transports. «A mon sens, la relance de la vie économique et sociale doit passer par des mesures de sécurité sanitaire. On peut avoir une vie normale tout en respectant les mesures barrières. Il suffit de le vouloir».

C’est ainsi qu’il lance un autre appel à la population qui reste un acteur de premier rang dans la lutte contre cette pandémie car, selon le Pr Mehyaoui, «on peut faire des lois et interdire de circuler sans port de masque etc., mais à condition que dans la communauté c’est accepté et appliqué. La communauté doit, elle aussi, être partie prenante dans cette lutte». D’où «la sensibilisation qui joue un rôle important pour une plus grande prise de conscience de la communauté». C’est dans ce sens que le Comité scientifique a décidé de revoir sa stratégie de communication en optant pour une communication plus agressive.

«Il s’agit maintenant d’avoir une communication de sensibilisation qui soit plus adaptée à la population, une communication dont le langage sera plus accessible à la plus grande partie des citoyens qui ne saisissent peut-être pas les termes scientifiques qui sont parfois utilisés», a-t-il dit. Il s’agira d’intervenir «dans les lieux publics, les moyens de transport, de mettre des affiches et de distribuer flyers, pourquoi pas, avec l’implication des associations de la société civile». En outre, il faudra également une «intensification de la sensibilisation par le biais de l’ensemble des médias» afin d’amener les citoyens à observer «une plus grande vigilance» et diminuer les cas de contaminations au Covid-19 qui saturent les hôpitaux.

Le Pr Mehyaoui a expliqué que pour «l’hôpital de Sétif où le taux d’occupation des lits est à 100% pour les places réservées au cas Covid, le Comité scientifique a étudié la question et décidé que les hospitalisations pour les cas asymptomatiques et les cas bénins soient confinés ailleurs pour les traiter à titre ambulatoire. Cela permettra de soulager les lits d’hospitalisation pour les mettre à la disposition des cas testés avec PCR positive et avec des signes cliniques».

Les cas asymptomatiques et les cas bénins devraient être confinés dans «les centres de formation professionnelle ou les cités universitaires qui sont maintenant inoccupés, voire éventuellement dans des hôtels pour libérer les lits. Car il faut savoir que, pour le moment, tous ceux qui arrivent à l’hôpital sont hospitalisés, même ceux en attente de résultats de PCR, et occupent les lits des malades qui ont besoin d’être traités. C’est ce qui engorge les hôpitaux et empêche le turnover des lits. En essayant de trouver d’autres endroits dédiés au confinement des cas contacts et des cas asymptomatiques, on peut éventuellement soulager les hôpitaux», a-t-il fait savoir. C’est «une des mesures qui est en train d’être prise et mise en place de façon urgente à Sétif», a ajouté le Pr Mehyaoui.

Ceci, outre l’équipe en charge de l’enquête épidémiologique qui se trouve dans cette wilaya devenue épicentre de l’épidémie. Intervenant à ce sujet, le Dr Bekkat Berkani a indiqué que «les enquêtes épidémiologiques sont en cours dans plusieurs wilayas où il a été constaté une hausse significative de cas», notant que certains services d’épidémiologie et de médecine préventive «connaissent des difficultés pour prendre les décisions qui s’imposent». Il a saisi, cette occasion, pour réitérer que «le port du masque, notamment dans les lieux publics, demeure obligatoire» et appelé les autorités concernées à veiller à l’application de cette mesure préventive pour réduire la propagation du virus.