Par Khaled Remouche

La guerre Russie-Ukraine a entraîné une flambée des prix du gaz. Les prix du gaz en Europe ont atteint, au déclenchement de la guerre, 45 dollars le million de BTU. Pour un expert en énergie bien informé, les prix du gaz ne vont pas rester à ce niveau et pourraient redescendre à 25 dollars le million de BTU. Comme nous sommes à la sortie de l’hiver, ils pourraient descendre à 15 dollars le million de BTU. Pour le spécialiste, la Russie ne va pas couper le gaz. Dans la situation de dépendance dans laquelle se trouve l’Europe, l’embargo sur le gaz russe ne sera sans doute pas décrété. Quel que soit le scénario, les prix du gaz suivent une tendance haussière. La question reste de savoir si l’Algérie peut expédier de nouvelles quantités de gaz à l’Europe en cas de besoin. Toufik Hakkar, le PDG de Sonatrach, dans un entretien à la presse, a répondu ceci sur le sujet : «L’entreprise dispose d’une capacité non utilisée sur le gazoduc transméditerranéen qui pourrait être utilisé pour augmenter les approvisionnements du marché européen. Aussi, la contribution de Sonatrach pourrait être utilisée pour les pays non desservis par les gazoducs reliant l’Algérie à l’Europe.»

Ce oui du premier responsable de Sonatrach est suivi d’un mais. «Néanmoins ces appoints sont tributaires de la disponibilité de volumes excédentaires après satisfaction de la demande du marché national de plus en plus importante et de ses engagements contractuels avec ses partenaires étrangers». Ce qui veut dire qu’il n’est pas certain que Sonatrach pourra fournir à l’Europe des quantités supplémentaires en cas de besoin. Le spécialiste précise en ce sens que Sonatrach produit actuellement autour de 15 milliards de mètres cubes de GNL par an, vendus sous forme de contrat long terme et à un prix estimé à 6 dollars le million de BTU. Elle ne peut le vendre au-delà. Tout simplement parce que les accords de vente et d’achat de gaz algérien ont été conclus (renégociations des contrats en 2018-2019) au moment où les prix sur le marché international étaient dans un creux, c’est-à-dire en baisse. C’est le même cas pour les exportations de gaz naturel par gazoduc. Ce qui fait que l’Algérie ne profite pas de la flambée des prix du gaz. Seule possibilité, elle dispose, selon l’expert, de 1 milliard de mètres cubes de GNL qu’elle peut vendre sur le marché spot, c’est-à-dire à des prix 4 fois supérieurs. Elle le place sur le marché asiatique. Comme les prix du gaz en Europe actuellement sont supérieurs à ceux de l’Asie, elle peut détourner ces quantités de GNL vers l’Europe.

Comme on le voit, l’Algérie a des quantités supplémentaires limitées à exporter vers l’Europe. A cela s’ajoute la forte demande domestique en gaz qui freine l’expansion des exportations de gaz. L’expert confie qu’au début de la seconde décennie 2000, l’Algérie avait un programme pour développer le gaz de schiste et réaliser un complexe de GNL de 6 milliards de mètres cubes par an. Ce plan a été mis dans le tiroir. Aujourd’hui, l’Algérie devra trouver des alternatives si elleveut mettre à profit la flambée des prix du gaz. Pour un autre spécialiste, on ne conclut pas des contrats de vente du gaz lorsque les prix du gaz sont à la baisse. L’Algérie peut se mordre les doigts pour n’avoir pas mis en place à ce jour un modèle de consommation énergétique rationnel. <

