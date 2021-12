Les cinéphiles algérois ont rendez-vous du 12 au 14 décembre à la salle de la cinémathèque d’Alger avec les premières Journées du film norvégien en Algérie qui proposent un programme de trois longs métrages norvégiens, annonce l’ambassade de Norvège, organisateur de l’événement. A raison d’une séance par jour, les organisateurs proposent au public de la cinémathèque de découvrir les films «Kon-Tiki» coréalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg, «Sonja, The White Swan» d’Anne Sewitsky, et «Le choix du roi» d’Erik Poppe. Sorti en 2012, «Kon-Tiki» relate une expédition en Polynésie entreprise dans les années 1930 par l’anthropologue Thor Heyerdahl qui monte cette entreprise pour vérifier une thèse rejetée par la communauté scientifique. Ce film avait été nominé pour l’Oscar du meilleur film étranger. Dans un autre registre, Anne Sewitsky propose un biopic sur la vie de la championne de patinage artistique norvégienne Sonja Henie dans «Sonja, The White Swan». Cette sportive d’exception trois fois championne olympique et dix fois championne du monde. En plus de cette impressionnant palmarès elle a également embrassé une carrière dans le cinéma hollywoodien. Sorti en 2016, «Le choix du roi» d’Erik Poppe revient, pour sa part, sur une période critique de l’histoire de la Norvège qui voit, en avril 1940, une cinquantaine de navires de guerre allemands faire route vers ses rivages. <

