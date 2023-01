PAR NAZIM BRAHIMI

Le débrayage-surprise des travailleurs d’Algérie Poste était à son deuxième jour, ce dimanche 29 janvier, au moment où la Direction générale de l’entreprise publique menace de prendre des mesures contre les grévistes dans ce qui marque un nouveau bras de fer entre les deux parties.

D’autant plus que la direction d’Algérie Poste a porté le conflit devant la justice pour «éteindre» la contestation et déclarer son «illégalité», d’autant que ce débrayage n’a pas été «précédé par un préavis» de grève. «Nous ne pouvons pas qualifier ce mouvement de grève. C’est plutôt un arrêt de travail surprise», a indiqué le Directeur général d’Algérie, Zidi Louaia, dans une réaction à la situation de crise que vit l’entreprise depuis samedi.

En plus de ce qu’il reproche à l’action du point de vue réglementaire, le premier responsable d’Algérie Poste accuse les grévistes d’avoir opté pour ce débrayage le jour du versement de la prime de l’allocation chômage, «une coïncidence qui n’est pas innocente», a-t-il accusé. D’où «la riposte ferme» que promet le manager d’Algérie Poste contre «les instigateurs» à la grève à travers des postes et les réseaux sociaux, affirmant que l’établissement public a ouvert les voies du dialogue avec «tous les travailleurs», estimant à 15 % l’étendue de la grève sur l’ensemble des agences d’Algérie Poste.

Il a indiqué, s’agissant des points soulevés par les travailleurs contestataires, que la direction générale d’Algérie accorde «une importance» considérable aux agents de guichet qu’elle «protège» promettant que l’année 2023 «sera celle des guichetiers», dans ce qui présente une réponse à l’une des revendications des travailleurs.

En plus de cette revendication, les travailleurs mécontents réclament la mise en application de l’engagement de la direction générale de l’entreprise, notamment l’octroi de deux jours de repos hebdomadaires, la valorisation de la prime de rendement individuel (PRI) et de la prime de rendement collective (PRC) et exigeant aussi le versement de la prime Covid-19. Les contestataires ont également revendiqué «la liberté de l’exercice syndical et le droit à la création d’une section syndicale selon la Constitution».

Il est également demandé la mise en place d’une inspection pour mener des vérifications sur la gestion des œuvres sociales et de la Mutuelle d’Algérie Poste, ainsi que la révision de la convention collective et l’intégration des travailleurs des agents de sécurité des bureaux de poste et la possibilité de prendre en charge le personnel…

La question que se posent les usagers d’Algérie Poste et sans doute l’opinion publique, la réaction empreinte de fermeté et de menace de poursuites brandies par la direction de l’entreprise fera-t-elle fléchir le mouvement ? Autrement dit, les contestataires maintiendront-ils leur débrayage ou feront-ils marche arrière ? En attendant de voir comment évoluera ce bras de fer, qui n’est pas le premier entre les deux parties, les usagers semblent avoir été impactés par le débrayage des travailleurs.

C’est ce qu’a souligné, d’ailleurs, dès le déclenchement du mouvement, l’Association de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (Apoce) qui a fait part de son «inquiétude» du fait que le citoyen «n’a pas été informé au préalable» pour qu’il puisse prendre ses dispositions. «Le salarié a le droit de revendiquer ses droits, mais sans violer les droits d’autrui», a affirmé le président de l’association. <

Articles similaires