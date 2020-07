Des points de vente informels d’ovins ont fait leur apparition, ces derniers jours, dans de nombreuses communes de la banlieue Est et Ouest de la capitale Alger en dépit d’une instruction stricte de la wilaya, interdisant la vente de mouton parqués en des lieux précis notamment sur les axes routiers. Pas seulement, le wali interdit l’entrée dans le périmètre de son département des transports de bétail suite à la décision de wilaya portant durcissement du contrôle sur cette activité non autorisée dans le cadre du renforcement des mesures de prévention de la Covid-19.

Du coup une question s’impose, d’où proviennent ces moutons parqués aux abords des axes routiers ? Selon le vice-président de la Fédération nationale des éleveurs d’ovins Belkacem Mezrour, approché par Reporters, ces petits troupeaux sont arrivés dans la wilaya d’Alger bien avant l’entrée en vigueur de la mesure suscitée. Cependant, ce dernier n’exclut pas l’entrée de camions de transport de bétail dans la wilaya sans pour autant avoir été soumis au contrôle vétérinaire. «Ce qui constitue un risque pour la santé publique particulièrement en cette conjoncture épidémiologique», déplore ce responsable. Mais ce qui dérange le plus le vice-président, c’est que jusqu’ici les points de vente autorisés pour le Grand-Alger n’ont pas été encore identifiés «en dépit d’un cahier des charges élaboré par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural en collaboration avec les secteurs concernés, dont le ministère de l’Intérieur et la Direction de la santé animale pour régir les points de vente autorisés». Et de s’interroger dans ce sens : «Nous sommes à moins de quinze jours de la fête religieuse mais point de décision qui puisse permettre aux éleveurs et intermédiaires dans la filière ovine de se rendre dans le site de vente autorisé de leur choix ? Nous révélant dans la foulée : «Mon téléphone n’arrête pas de sonner. Les éleveurs et d’autres personnes concernées me posent les mêmes questions : Est-ce que les autorités locales ont identifié les lieux ? et le feu vert a-t-il été donné ? Des questions tout à fait légitimes car les concernés commencent à s’impatienter.». Notre locuteur nous rapportant que devant ce retard de décision de nombreux intermédiaires, habitués à écouler leurs béliers à Alger et, dans l’attente d’une autorisation de pénétrer la wilaya d’Alger pour rejoindre les points de vente autorisés n’ont d’autres solutions devant cette situation que de recourir à la location de hangars et d’enclos jouxtant des exploitations agricoles dans les wilayas limitrophes.» Mais ce qui les étonne le plus c’est d’apprendre l’existence de points de vente informels dans les banlieues Est et Ouest de la capitale. «C’est le cas de Abderrahmane Boukhors de Sidi Aïssa qui, chaque Aïd, convoie près de 3 000 béliers de Sidi Aissa vers les points de vente auxquels il est habitué de fréquenter notamment celui de Bab Ezzouar et de Bordj El Kiffan et d’autres gros intermédiaires qui fournissent la capitale», nous apprend notre locuteur. Poursuivant dans ce sens, «certains maquignons stationnent aux abords de la wilaya d’Alger depuis mercredi dernier croyant pertinemment que les autorités allaient leur octroyer un permis de circuler mais rien dans ce sens n’est venu les soulager, alors que la location de hangars et d’enclos coûte de l’argent». Comme il a lancé enfin, à propos de cette décision de permettre aux intermédiaires d’investir les points de vente autorisés «il faut vite que les pouvoirs publics se décident». Pour revenir aux points de vente anarchiques, il faut dire après notre virée dans plusieurs communes de la banlieue Est de la capitale que ces derniers connaissent, contrairement aux dernières années, un recul remarquable, suite à la décision de wilaya comme expliqué plus haut, aux communes d’El Harrach, Hussein Dey, Birkhadem, Khraissia, Baraki où l’activité tourne au ralenti malgré l’approche de l’Aïd. Toutefois, il ressort que l’intérêt que portait le père de famille à l’achat d’un mouton à sacrifier a sensiblement diminué. C’était du moins visible dans les allées des étables de Kourifa en fin de matinée, un espace qui, habituellement, ne désemplit pas. Tout est contrôlé par des vétérinaires et les vendeurs disposent d’autorisation, et il faut débourser entre 35 000 et 40 000 DA pour un mouton de moins de huit mois et entre 60 000 et 80 000 DA pour un mérinos de moyen gabarit. Toujours à propos des prix Abdelkader, un père de famille, estime que «les prix en cette période de pandémie accusent une légère baisse par rapport aux années précédentes». Tandis que cet autre père de famille nous a lancé «les prix restent inaccessibles pour les citoyens à faibles revenus». <

Articles similaires