La wilaya d’Oran a décidé d’interdire l’accès aux plages à partir de ce 1er juin et ce jusqu’à nouvel ordre dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, indique un communiqué émanant des services de la wilaya, rapporte l’APS. La mesure interdit l’accès à toutes les plages du territoire de la wilaya d’Oran, avec prohibition de la nage, le camping et le regroupement, précise la même source, ajoutant que cette décision sera appliquée jusqu’à l’annonce officielle de l’ouverture de la saison estivale 2020. La wilaya d’Oran emboîte ainsi le pas à plusieurs wilayas du littoral, à l’instar de Skikda et Mostaganem, ayant décidé d’interdire l’accès aux plages de leurs wilayas respectives qui commençaient déjà à drainer des foules importantes depuis le début du mois de mai.

Articles similaires