Le syndicat national des pharmaciens d’officine, le SNAPO, a été dans l’obligation de publier, hier, une note à ses adhérents pour leur rappeler que les mesures préventives prises contre le Covid-19 ne les concernent pas. Et que tout pharmacien doit poursuivre normalement son service.

Le SNAPO a repris les indications contenues dans le communiqué publié à l’issue de la réunion du Haut Conseil de sécurité national (HCS). Dans ce document, il est précisé que « les officines de pharmacies ne sont pas concernés par les mesures de fermeture » prises lundi par le président de la République à l’issue de la réunion du HCS.

Ne sont pas concernés également par ces restrictions les « buralistes » qui doivent eux aussi poursuivre leurs activités, après qu’on ait constaté qu’un grand nombre de ces commerçants ont décidé de cesser leurs activités pénalisant la distribution de la presse notamment et la consommation de produits qu’ils ont coutume de commercialiser. Ces mesures prises à titre exceptionnel permettront notamment aux citoyens de s’approvisionner en médicaments, et aux buralistes d’exercer leurs activités, notamment la vente de la presse nationale, est-il souligné de même source. Les marchands ambulants de produits alimentaires sont eux aussi admis à « exercer leurs activités en rotation par quartier», afin de faciliter l’accès des populations aux produits alimentaires frais, mais avec cette précision d’éviter « tout attroupement ».

