La Caisse nationale des retraites (CNR) a décidé d’avancer de deux jours le versement des pensions pour les retraités, et ce, en prévision du Ramadhan. C’est du moins ce qu’a indiqué, hier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Achek. C’est ainsi qu’il a été décidé d’avancer au 20 avril le versement des pensions des retraités habituellement fait le 22, et au 24 avril, pour ceux la recevant entre le 24 et 26 de chaque fois. «Nous avons pris une telle disposition parce qu’à notre avis, elle participe du souci de faire respecter les règles préventives de lutte contre le coronavirus», a expliqué le ministre du Travail, invitant les citoyens à «ne se déplacer que pour stricte nécessité».

En effet, l’appel à l’impératif pour les personnes âgées de ne se déplacer qu’en cas de stricte nécessité est en rapport avec la fragilité de ces personnes, caractérisées par une immunité diminuée ainsi que des maladies multiples à l’instar de l’hypertension artérielle, le diabète, l’insuffisance rénale et de fragilité osseuse (ostépénie, ostéoporose). Ce qui rend les personnes âgées beaucoup plus vulnérables que les sujets jeunes d’où l’impératif de les exposer le moins possible au contact avec les autres. Il faut dire tout autant que cette mesure est plus que salutaire pour éviter les files d’attentes spectaculaires que nous avions remarquées lors du début de la pandémie, notamment à Blida, où des dizaines de personnes âgées faisaient de longues queues sans distance de sécurité. Par ailleurs, Chawki Achek a annoncé la mise en place de guichets mobiles rattachés à la Caisse nationale des assurances des salariés (Cnas) sous la houlette des autorités locales. Le ministre expliquera que cette mesure est en rapport avec un recensement des familles nécessiteuses et dans le besoin : «Le fait de mettre sur pied ces guichets mobiles nous permettra de mieux apprécier le nombre des familles nécessiteuses qui résident dans des endroits reculés et peu accessibles pour les aider à passer ce cap difficile». Le ministre expliquera que ces guichets mobiles n’auront pas seulement pour objectif d’aider les familles nécessiteuses par l’octroi de produits de première nécessité, mais il sera tout autant question d’une aide médicale. «Nous avons décidé aussi de doter ces guichets mobiles de médecins et d’assistants sociaux en cas de nécessité». <

