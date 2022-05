C’est demain à Dakar, la capitale sénégalaise, que s’ouvrira la première édition du Salon de l’industrie pharmaceutique «El-Djazair Healthcare» à laquelle prennent part le ministère de l’Industrie pharmaceutique et pas moins de 70 laboratoires algériens des secteurs public et privé partis à la conquête du marché africain.

PAR INES DALI

Ce Salon, qui revêt une importance certaine étant le premier du genre, servira de test à la production algérienne et à sa capacité de pouvoir pénétrer le marché africain. Un marché qu’on dit à fort potentiel mais fortement concurrentiel.

Cette manifestation économique, qui se tient du 17 au 19 mai, vise la promotion du produit pharmaceutique algérien et l’ouverture de nouveaux horizons dans ce domaine. Le salon «El-Djazair Healthcare» sera, ainsi, «le point de départ des relations algéro-sénégalaises dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, ce qui permettra d’asseoir une politique gagnant-gagnant entre les deux parties» mais aussi de «promouvoir l’extension industrielle et commerciale de l’Algérie vers les pays de la région pour le développement d’une industrie pharmaceutique africaine à même de contribuer au développement économique de ces derniers et au renforcement de leur souveraineté sanitaire», selon le ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Le premier responsable du secteur, Lotfi Bebahmed, a d’ailleurs affiché clairement la volonté de son département d’encourager l’exportation de la production nationale lors de l’annonce de l’organisation dudit Salon par son ministère en collaboration avec celui du Commerce. Il est attendu la «signature de contrats entre des opérateurs algériens et des opérateurs locaux», et la création de «plateformes de distribution locales», étant donné que «Dakar est l’une des portes commerciales de l’Afrique», selon M. Benbahmed. Dans ses précédentes déclarations, il a indiqué que le ministère de l’industrie pharmaceutique prévoit pour 2022 des exportations de l’ordre de 50 millions d’euros de médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Ce Salon qualifié d’important pour l’Algérie et le Sénégal sera, ainsi, «l’occasion de signer de nombreux protocoles d’entente, conventions et contrats entre les différents participants, outre la présentation de l’expertise algérienne», estime-t-on encore. Il est attendu, lors des trois jours de cette manifestation, plusieurs communications liées au secteur qui seront présentées par les deux parties, en présence d’acteurs d’associations scientifiques régionales, des représentants d’institutions bancaires et d’organismes spécialisés dans le transport et la logistique.

L’inauguration de Salon sera faite par le ministre algérien de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, et par le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Dhiouf Sarr, en présence d’un nombre important de représentants des institutions des deux pays des secteurs pharmaceutiques et de la santé, a-t-on indiqué.

Dans le communiqué publié en mars dernier pour annoncer le Salon de Dakar, suite à l’audience accordée à l’ambassadeur du Sénégal par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, la partie algérienne a souligné que l’idée d’organiser cet évènement entre dans le cadre de «la stratégie mise en place par le ministère pour promouvoir les exportations des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux vers les marchés africains». Une idée qui est «partie de deux constats qui concernent l’Algérie, forte d’une production en plein essor avec un grand potentiel, et le Sénégal, pays stable et pôle économique en plein essor également, en mesure d’être pour l’Algérie un partenaire de choix pour un déploiement industriel et commercial en direction des autres pays africains de la région», a-t-on expliqué. L’enjeu du Salon est de «permettre à tous les opérateurs africains qui participent à l’événement d’établir des relations de partenariat et d’affaires gagnant-gagnant qui soient le point de départ pour atteindre l’objectif de l’édification d’une industrie pharmaceutique africaine rentable et équitable, que tous les pays africains, y compris l’Algérie, appellent de leurs vœux depuis des décennies», selon le même document. <