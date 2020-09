Le déconfinement progressif, dont les mesures sont entrées en vigueur hier, semble obéir à une démarche prudente en cette période où la pandémie de coronavirus n’a pas encore dit son dernier mot. L’allègement du confinement, annoncé dans le communiqué du Premier ministère, se traduit par la levée du confinement pour 19 wilayas, l’ouverture des crèches, bibliothèques et musées, ainsi que la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants de moins de 14 ans.

La prudence du gouvernement se traduit par l’application du confinement partiel à domicile pour 18 wilayas, outre le maintien de l’interdiction des rassemblements et des regroupements familiaux, notamment les célébrations de mariage et de circoncision.

La levée du confinement partiel à domicile ou sa reconduction ont été décidées selon «l’évolution de la situation sanitaire» dans chaque wilaya, est-il expliqué dans le communiqué du Premier ministère, ajoutant que le nombre de «wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile passe de 29 à 18».

Pour celles ayant connu une levée de la mesure de confinement partiel à domicile, au nombre de 19, cette décision est motivée par «la situation sanitaire qui connaît une nette amélioration». Il s’agit des wilayas Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Bordj Bou-Arréridj, Ouargla, Béchar, Constantine, Sétif, Adrar, Laghouat et El Oued.

Les 10 wilayas concernées par «la reconduction, pour une durée de 30 jours à partir du 1er septembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23H au lendemain 06H, sont Boumerdès, Bouira, Relizane, Médéa, Blida, Tipasa, Alger, Oran, Annaba, Béjaïa», tandis que celles ayant nouvellement été soumises aux mêmes conditions sont au nombre de huit. «L’application, pour une durée de 30 jours à partir du 1er septembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23H au lendemain 06H pour 8 wilayas, dont la situation sanitaire s’est dégradée, concerne Tébessa, Illizi, El Tarf, Aïn Defla, Tlemcen, Tizi Ouzou, Tindouf, Jijel», selon le communiqué du Premier ministère.



Des wilayas encore touchées par la Covid-19 déconfinées

Celui-ci précise toutefois que «les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination». Mais la question que se pose nombre d’observateurs, c’est comment des wilayas qui figurent dans le Top 10 des wilayas les plus touchées par les contaminations, selon les bilans quotidiens, se sont-elles retrouvées dans le groupe ayant bénéficié d’un déconfinement. Concernant la réouverture des crèches et garderies d’enfants, le Premier ministère a instruit du strict respect du protocole sanitaire mis en place, à commencer par «l’utilisation, dans un premier temps, de 50% des capacités d’accueil de ces établissements» et de «soumettre l’ensemble du personnel au dépistage préalablement à l’ouverture de l’établissement». Ceci outre le respect de la distanciation physique, le port du masque de protection par l’ensemble du personnel, l’affichage des mesures barrières et de prévention, l’interdiction aux parents d’accéder aux locaux, la désinfection quotidienne des lieux (cuisines, sanitaires, tables, chaises et autres équipements), l’installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à disposition de solution hydroalcoolique. L’aération naturelle des lieux est également préconisée ainsi que l’interdiction de l’utilisation de climatiseurs et de ventilateurs. Les établissements en question peuvent être soumis à des «inspections inopinées» et dans le cas d’un constat de non-respect du protocole sanitaire, la sanction sera la fermeture immédiate. L’ouverture des bibliothèques, salles de lecture et musées est soumise au même protocole sanitaire.

Ainsi, avec l’ouverture des crèches et bientôt la rentrée scolaire, les mères qui travaillent devront, elles aussi, regagner leurs postes, le gouvernement ayant annoncé «la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de 14 ans».



Autorisation d’établir les actes de mariage

Mais le gouvernement n’a pas lâché de lest concernant les événements qui peuvent rassembler, plus ou moins, un grand nombre de personnes afin de ne pas permettre une grande circulation du virus dont la rapidité de la transmission est connue de tous. C’est ainsi qu’il a décidé «le maintien de la mesure d’interdiction de tout type de rassemblement et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage et de circoncision, tout en autorisant l’établissement des actes de mariage par les autorités compétentes». En fait, ce qui retient le plus l’attention dans cette mesure, c’est l’autorisation de «l’établissement des actes de mariage». Un soulagement pour de nombreuses personnes qui voulaient voler en justes noces, mais qui ne pouvaient le réaliser en raison de l’instruction donnée aux mairies de ne pas établir d’actes et qui avait soulevait la colère des concernés. Ce qui est inouï, car les mariages n’ont pas cessé depuis le début de l’été, même s’ils ne sont pas célébrés avec le faste qu’on leur connaissait avant la pandémie. En effet, qui n’a pas entendu les klaxons et vu les cortèges de mariages dans son quartier ou dans sa ville, au moins durant les week-ends ? La réalité est que les mariages ont eu lieu tout le long de la période passée en pleine pandémie.

Le gouvernement estime que «la mobilisation des pouvoirs publics ainsi que la solidarité des citoyens, à travers le mouvement associatif, et la prise de conscience de tous, notamment par l’utilisation des masques de protection, ont permis la stabilisation de la situation épidémiologique dans notre pays». Cependant, il réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilant et continuer à observer, avec rigueur et responsabilité, les mesures d’hygiène, de distanciation physique et de protection, qui demeurent la solution idoine pour endiguer cette pandémie. n