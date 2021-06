Un décret exécutif fixant les modalités d’établissement de la liste des médicaments essentiels qui satisfont les besoins prioritaires de la population en matière de soins de santé et choisis compte tenu de leur intérêt de santé publique, des données sur leur efficacité et leur sécurité et de leur coût/efficacité par rapport à d’autres médicaments, est paru au journal officiel n40. Il s’agit du décret exécutif n 21-224 du 24 mai 2021, signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui stipule que la liste des médicaments essentiels vise à améliorer la qualité des soins, la gestion du médicament et le rapport coût/efficacité de l’utilisation des ressources financières dédiées à la santé, tout en spécifiant que les médicaments essentiels « doivent être disponibles et accessibles en tout temps et en tout lieu du territoire national », conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette liste « est fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique », par classes thérapeutiques, en dénominations communes internationales – formes-dosages, assortie des règles pertinentes de bon usage du médicament, précise le texte. Le décret ajoute qu’elle intègre les noms de marques des produits enregistrés correspondants issus de la fabrication locale, les produits génériques et bio thérapeutiques similaires et, à défaut ou en complément, les autres produits importés, actualisés mensuellement, tout en mentionnant les médicaments essentiels pour lesquels des installations ou des services ou des formations spécialisées sont nécessaires et ceux ayant des coûts significativement plus élevés ou un moins bon rapport coût/efficacité dans diverses situations. De plus, cette liste indique les médicaments reconnus comme essentiels qui sont insuffisamment fabriqués ou strictement importés aux fins, notamment d’orienter les projets de production pharmaceutique, selon le même texte. Le décret mentionne que la mise à jour de cette liste doit s’effectuer dans les mêmes formes, « une fois par an et, à chaque fois que nécessaire, sur demande des institutions et organismes compétents ainsi que des organisations professionnelles et/ou scientifiques concernées ». Cette mise à jour doit refléter les progrès thérapeutiques et les changements intervenus au niveau du coût, de l’intérêt du point de vue de la santé publique et, le cas échéant, du tableau de la résistance, ainsi que l’évolution et le développement de la production pharmaceutique nationale, détaille le texte exécutif. L’inscription sur la liste des médicaments essentiels des nouveaux médicaments classés innovants et apportant un progrès thérapeutique tangible, selon les niveaux de preuves scientifiques pour traiter notamment les maladies graves et/ou prévalentes ou répondant à des besoins médicaux non couverts ou insuffisamment couverts par d’autres alternatives thérapeutiques existantes, sera assortie de mesures et de conditions particulières, visant à garantir leur disponibilité et leur accessibilité à des prix abordables et soutenables pour le système national de santé et la sécurité sociale, souligne le décret. Le décret définit les critères qui président à la sélection des médicaments à inscrire sur cette liste par : les données en matière d’efficacité et de sécurité, qui doivent être sûres et suffisantes, l’intérêt de santé publique, les données relatives à la production pharmaceutique nationale, la forme galénique appropriée et la qualité assurée. En plus du rapport coût/efficacité relatif à l’intérieur de la même classe thérapeutique avec prise en compte du coût unitaire et du coût total du traitement comparé à l’efficacité pour les produits importés, cette évaluation peut s’étendre aux médicaments comparables relevant de classes thérapeutiques différentes ainsi que la prise en compte d’autres facteurs, telles les propriétés pharmacocinétiques et les considérations locales relatives au stockage, le cas échéant. L’évaluation de ces critères s’effectue sur la base d’éléments factuels et des niveaux de preuves scientifiques par un « comité » créé auprès du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique et composé d’experts multidisciplinaires chargé d’émettre un avis sur la liste des médicaments essentiels, conformément aux dispositions du présent décret. Ce comité fait appel aux comités d’experts cliniciens auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques et peut, également, faire appel « à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux », d’après le JO. Le comité élabore un rapport annuel sur ses activités comprenant des propositions relatives à la stratégie et à la mise en œuvre de la liste des médicaments essentiels, y compris en termes d’impact sur le développement de l’industrie pharmaceutique nationale, ajoute le décret.

Articles similaires