Les ministres de la Santé d’Afrique de l’Ouest ont décidé vendredi à Bamako de renforcer la coopération entre leur pays pour faire face au nouveau coronavirus, a dit le représentant du pays hôte. Les ministres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) étaient réunis dans la capitale malienne avec l’objectif proclamé de «renforcer les capacités des entités nationales et régionales de la région en matière de surveillance, de prévention et de détection précoce des épidémies» dues au nouveau coronavirus. Aucun cas n’a encore été confirmé dans la Cédéao, mais les carences des systèmes sanitaires en Afrique sont une préoccupation quant aux conséquences que pourrait y avoir l’apparition du virus. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. «Aujourd’hui, nous n’avons pas de cas avérés dans l’espace Cédéao. Mais avec

380 milllions de personnes dans notre sous-région, nous n’avons même pas trois laboratoires qui peuvent prendre en charge des cas de manière efficace», a dit le ministre malien Michel Hamala Sidibé à l’AFP à l’issue de la rencontre. Lors de la rencontre il a été décidé un «renforcement de la coordination transfrontalière», ainsi que la vigilance vis-à-vis des voyageurs en provenance de Chine, a-t-il déclaré sans plus de précision. La Cédéao a manifesté «sa solidarité envers la Chine», a-t-il dit, «nous serons en contact permanent avec ce pays ami pour suivre l’évolution de la situation».

