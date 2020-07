Selon le vice-président du Forum des chefs d’entreprise, Mehdi Bendimerad, «l’Etat n’a pas accompagné suffisamment les entreprises» touchées par les effets de la pandémie Covid-19.

Plus de quatre mois depuis l’irruption de la pandémie coronavirus et plus de trois mois de confinement se sont écoulés sans que l’Etat mette en oeuvre un plan de sauvegarde des entreprises et des emplois cohérent, destiné à éviter l’effondrement de l’économie nationale, la décroissance de plusieurs filières telles que le tourisme, les transports, le BTPH et des pans d’industrie ainsi que la faillite de nombre d’entreprises et la perte de dizaines de milliers d’emplois en raison des effets de la pandémie Covid-19.

Le Conseil interministériel qui s’est tenu mardi est destiné à rattraper le retard. N’est-il pas trop tard avec déjà un premier semestre où différents signaux macro-économiques sont au rouge ? L’Algérie risque de connaître en 2020 la plus forte récession jamais connue depuis des décennies si des mesures fortes ne sont pas prises rapidement durant ce mois de juillet pour inverser les tendances négatives et amorcer véritablement le redémarrage de l’industrie nationale et des autres pans de l’économie très touchés, tels que le BTPH qui reste la locomotive de l’économie nationale. Contacté par Reporters, Mehdi Bendimerad, vice-président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), souligne en ce sens que l’Etat n’a pas suffisamment accompagné les entreprises. Il fournit deux exemples pour justifier son constat, la Banque centrale a autorisé le report du paiement d’une échéance au titre du rééchelonnement de la dette au profit des entreprises touchées, mais a pénalisé des bénéficiaires qui, en profitant de cette facilité, ont perdu la bonification du taux d’intérêt qui leur avait été octroyé par l’Etat. Dans un autre cas, des entreprises, en bénéficiant d’une facilitation au titre des décisions contre les effets de la Covid-19, perdaient les avantages Anem, suite à des recrutements de personnel opérés antérieurement. Mehdi Bendimerad qualifie ces décisions de demi-mesures. «L’Etat donne d’une main et pénalise de l’autre», résume-t-il. Plus important et plus décisif dans ce traitement économique des effets de la pandémie, l’Etat n’a pas jusqu’ici garanti, comme en Europe et aux Etats-Unis, les crédits destinés aux entreprises touchées par les effets de la pandémie, relève Mehdi Bendimerad. Du coup, les entreprises n’ont pas bénéficié de crédits d’exploitation pour faire face à leurs difficultés de trésorerie. A noter que cette garantie de l’Etat indispensable incite les banques commerciales à accorder des crédits d’exploitation aux entreprises touchées par les effets de la Covid-19, c’est-à-dire qui connaissent une perte importante de leur chiffre d’affaires. Surtout, qu’en cas de défaillance de paiement, c’est l’Etat qui rembourse le crédit, les banques commerciales ne prennent pas de risque. Grâce à ces crédits garantis par l’Etat, les entreprises bénéficient en outre d’une réduction des taux d’intérêt. C’est cette béance dans les mesures de sauvegarde déjà prises qui fait que de nombreuses entreprises touchées n’ont pas encore bénéficié de crédits d’exploitation pour faire face à leurs difficultés de trésorerie.



«L’Etat donne d’une main et pénalise de l’autre l’entreprise»

Autre décision non encore prise, le paiement du personnel mis en chômage technique ou en congé à cause du confinement. En France et en Angleterre, un pays pourtant ultra libéral, l’Etat a payé 80% du salaire des travailleurs mis en chômage technique ou en congé. Résultat des courses, l’économie nationale n’a pas encore redémarré. «Si des mesures fortes ne sont pas prises rapidement, l’économie nationale risque de subir l’hécatombe avec une aggravation du chômage et la faillite de nombreuses entreprises. L’Etat doit apporter de l’eau au moulin, mettre la machine économique en marche, même si cela doit coûter au budget de l’Etat, même si l’Etat doit s’endetter. L’Algérie sera gagnante avec un retour rapide sur les sentiers de la croissance», avertit le vice-président du FCE.

Mehdi Bendimerad rappelle que depuis 2014, les entreprises algériennes rencontrent des difficultés à cause d’un manque de plan de charge suffisant. En 2019, elles ont tourné au ralenti à cause des effets du Hirak. Les deux premiers mois de 2020, l’activité économique a commencé à reprendre. Puis, avec l’apparition de la Covid-19 en mars, des pans importants de l’économie ont subi un arrêt d’activité, une perte importante de leur chiffre d’affaires. Aujourd’hui, à cause de toutes ces difficultés, l’heure n’est pas à la reprise de l’économie, mais à des décisions fortes à prendre ces jours-ci par le gouvernement Djerad pour éviter, en 2020, à l’Algérie la pire récession de son économie depuis des décennies.

Mehdi Bendimerad ajoute, enfin, que le report des cotisations sociales et des impôts est autorisé jusqu’à fin juin. Au-delà, les entreprises touchées devront payer leurs impôts et leurs cotisations sociales, alors qu’elles ont subi pour certaines deux mois avec près zéro chiffre d’affaires, comme c’est le cas pour les hôtels, les agences de voyages, les entreprises du BTPH. Le vice-président suggère, afin d’introduire plus de cohérence dans les politiques économiques et, dans notre cas, les mesures de sauvegarde, un grand ministère de l’économie qui englobe les finances, le commerce et l’industrie avec des Secrétaires d’Etat pour le commerce et l’industrie. Il préconise pour redémarrer la machine économique de relancer le secteur de la construction à travers notamment de nouveaux programmes de logements, de grands projets de construction. «Le BTPH a un effet multiplicateur sur la croissance, d’autant que tous les matériaux de construction sont fabriqués en Algérie, rond à béton, ciment, briques, plâtre, fenêtres, portes, carrelages… Si l’Etat met un dinar dans un projet dans ce secteur, il récupère 50 dinars de production», a argué Mehdi Bendimerad.K. R.

