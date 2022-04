La frustration était palpable. Elle a même donné place à des approximations. Djamel Belmadi a toujours du mal à avaler la pilule. En annonçant qu’il restait sur le banc de l’équipe nationale dimanche dernier, le sélectionneur n’a pas manqué de tancer, une nouvelle fois, l’arbitre Bakary Gassama. En évoquant cette affaire d’arbitrage, le coach de l’EN ne s’est pas fait que des amis. Surtout du côté de l’étranger où ces propos ont été interprétés comme un grave dérapage à caractère raciste.

Par Mohamed Touileb

Certains sont allés jusqu’à le taxer de xénophobie. Juste parce que l’accusé est un referee de couleur. Belmadi n’a, encore une fois, pas ménagé Gassama qui « a mis à mal un pays ». Le premier responsable de la barre technique de l’EN n’a pas trop aimé que le directeur du jeu reste toujours impuni pour sa prestation qui était l’un des facteurs (pas l’unique) de la non-qualification en Coupe du Monde 2022.



La nuance n’a pas suffi

« Je n’ai pas aimé le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Je n’ai pas aimé ça et je le lui ai dit. Je l’ai recroisé ensuite dans un vol en allant en Turquie, je lui ai redis la même chose. Je lui ai dit qui il était. Je n’ai pas aimé que nous, nous puissions accepter ce genre de choses », a indiqué Belmadi.

Celui qui a mené les « Verts » vers le sacre continental à la CAN-2019 ajoute que « nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n’est pas ce traitement de faveurs que l’on a. Lui, il a enlevé l’espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça… ». Dans ce passage, il faut dire que l’ancien numéro 10 d’ « El-Khadra » n’a pas choisi les bons mots. Sa communication, pourtant bien soignée à ses débuts, semble avoir pris un sacré coup depuis quelque temps. Et ce, même s’il a tenté de les nuancer dans la foulée en précisant que « je ne dis pas qu’il faut le tuer mais… C’est un ‘’hagar‘’. »



Où était la cellule de com’ de la FAF ?

Le mal était déjà fait et Belmadi a donné de la matière à ceux issus de l’Afrique subsaharienne pour le traiter de raciste. En Algérie, le mot « Afrique » signifie tout ce qui est placé plus bas que les frontières du Sud algérien. Cependant, Belmadi devait prendre le soin d’être plus pertinent dans ses palabres sachant que des extraits de son annonce allaient être repris ici et là. Dès lors, il fallait montrer plus de lucidité même si la colère et la rage sont compréhensibles après tout ce qui s’est passé récemment.

Aussi, la cellule de communication de la Fédération algérienne de football (FAF) devait revoir le podcast avant de le poster. Ainsi, le chargé de com’ aurait au moins pu interpeler Belmadi et lui dire qu’il a peut-être était un peu loin dans sa charge à l’encontre de Gassama. Cette séquence aurait tout bonnement pu être effacée afin d’éviter qu’elle serve de pièce à conviction contre le coach. Il faut savoir que la Confédération africaine de football (CAF) pourrait sanctionner l’entraîneur des « Guerriers du Désert » pour ces propos sur l’arbitrage. On ne l’espère pas.