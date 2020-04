Pour un joueur de classe mondial en devenir, il en est un. Ismaël Bennacer, élu meilleur joueur lors de la CAN-2019 remportée par l’Algérie, a signé, l’été dernier, au Milan AC. Il a coûté 15 millions d’euros. Ses prestations pour sa première saison sont très prometteuses. Assez pour devenir une éventuelle cible de Manchester City comme le révèle le quotidien « Manchester Evening News ».

Adama Traore, Thomas Partey, Emiliano Buendía et Ismaël Bennacer. Un Espagnol, un Ghanéen, un Argentin et un Algérien seraient des candidats crédibles pour renforcer l’entre-jeu du double-champion d’Angleterre sortant. Un secteur de jeu très important pour Pep Guardiola qui aime les phases de transition rapides. Pour cela, il a besoin de joueurs doués techniquement et très à l’aise avec le ballon. Que ce soit pour ce qui est d dribble ou la faculté à jouer en une touche en se projetant fluidement vers l’avant.

Le quatuor nommé plus haut a toutes ses qualités. Si Adama Traoré et plus dans la condition physique et les débordements, Partey, Buendía et Bennacer sont de vrais porteurs d’eau. Le Fennec a un seul petit inconvénient : la taille. Et cela peut poser problème tant Guardiola mise beaucoup sur les seconds ballons. Et en Angleterre, c’est un détail des plus important.

Des qualités indéniables

Toutefois, il y a d’autres qualités qui peuvent faire oublier que l’Algérien est un peu petit. Il s’agit de sa faculté d’éliminer les vis-à-vis (80% de succès dans les dribbles) et son taux de passes réussies (91%) en 20 apparitions avec la formation de Milan. On parle là d’un jeune de 23 ans avec une marge de progression certaine et qui a déjà l’expérience du plus haut niveau. D’ailleurs, en sélection, il est déjà le patron dans son compartiment.

Dans l’article du quotidien anglais on parle d’une « joueur qu’il vaut mieux avoir dans son équipe que dans le camp adverse. Un footballeur très rugueux, tenace et à l’aise avec le ballon.» Il serait même une sorte de « Gennaro Gattuso moderne ». Pour une comparaison, c’est très flatteur puisqu’on parle là d’un champion du Monde avec l’Italie en 2006 et vainqueur de la Champions League avec le… Milan AC.

Pas une arrivée improbable

Maintenant, reste à savoir si la direction des « Skyblues » le mettra un jour parmi ses cibles. Rien n’est moins sûr. Surtout quand on saut que l’entraîneur citizen a dépensé 70 millions d’euros pour faire venir Rodri de l’Atlético Madrid. La taille de l’Espagnol, qui joue dans le milieu de terrain, a été un atout pour lui. Reste maintenant à savoir si Pep lui cherche une doublure ou juste un autre élément pour avoir plus de choix dans cette zone.

Ce qui est sûr c’est que l’ex pensionnaire d’Empoli a le bagage footballistique pour étayer son registre chez les Milanista. Il ne faut pas oublier qu’il évolue avec le sigle 7 fois champion d’Europe et cela compte dans le CV. Là-bas, c’est sûr que sa cote est susceptible d’exploser si l’ascension se poursuit. Somme toute, Bennacer en Premier League, ça ne serait que logique continuation pour un prodige du ballon. Sans aucune exagération. <