Ces dernières années, les Merengues et les Parisiens ont toujours entretenu des relations cordiales. C’est avec le FC Barcelone que les Parisiens étaient très souvent opposés, sur de nombreux dossiers chauds. Mais depuis l’été dernier, tout a volé en éclats entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, en grande partie à cause de l’insistance du club de Liga dans l’affaire Kylian Mbappé. Hier, Marca revient sur cette guerre que se mènent les leaders du championnat espagnol et du championnat français. Le journal indique que la tension continue de grandir, notamment parce que selon le PSG, le Real Madrid n’a pas été réglo dans le cas Mbappé. Et plus l’écurie de la Ville Lumière sent que le joueur lui échappe, plus les décideurs franciliens grognent contre les Madrilènes.

Pérez pense qu’Al-Khelaïfi agit en coulisses

Cette double éliminatoire s’annonce très chaude, et on le sait, le Bondynois ne communiquera aucune décision jusqu’à ce que les deux rencontres soient passées. De son côté, et c’est la grosse nouveauté de cet article, Florentino Pérez soupçonne le PSG et NAK d’utiliser leur influence au sein de l’UEFA et pousser Ceferin à prendre des sanctions fortes contre le Real Madrid suite à l’affaire Super League.

On rappelle qu’Al-Khelaïfi est le patron de l’ECA, l’Association européenne des clubs, et qu’il a donc un certain pouvoir au sein des instances. De là à dire qu’il l’utilise pour se venger du Real Madrid ? Seul lui le sait. Mais une chose est sûre, on va se régaler avec ces huitièmes de finale fin février et début mars !

