Avec le départ annoncé de Franck Kessie vers le FC Barcelone, le Milan AC ne peut pas se permettre de perdre un autre élément important dans le milieu de terrain. Ismaël Bennacer (24 ans) a toujours été son binôme. Désormais, l’Algérien devrait composer avec Sandro Tonali (21 ans). Le duo assurera une pérennité dans l’entre-jeu. C’est pour cette raison que la direction milanaise compte prolonger le Dz jusqu’en 2026. Et ce en lui offrant un salaire de 3.4 millions d’euros au lieu de 1.5 million qu’il touche actuellement.

Par Mohamed Touileb

Avec un contrat qui expire en juin 2024, le « Fennec » devrait passer deux autres saisons au minimum en Lombardie. Toutefois, le board des « Rossoneri » ne veut pas que son « regista » succombe à d’éventuelles offres alléchantes de la part d’un autre club. Surtout que l’ancien sociétaire d’Empoli FC a tout pour séduire n’importe quelle grosse écurie en Europe avec l’excellent rendement qu’il affiche.



Une clause d’achat dangereuse

D’ailleurs, rien que le week-end dernier, il a permis à son équipe de revenir avec 3 précieux points de Cagliari qui confortent la place de leader des Milanais en Serie A. Le milieu de terrain a inscrit l’unique réalisation de la partie d’une magistrale reprise qui n’a laissé aucune chance au portier adverse. Cela lui a valu le compliment de la légende Franco Baresi qui le qualifie de « super » joueur.

Clairement, la clause de 50 millions d’euros qui figure dans son contrat pour pouvoir s’attacher ses services est dans la corde des clubs de renommée qui n’hésiteront pas à la payer pour le libérer de son contrat. C’est pour cela que Paolo Maldini, directeur sportif de l’ACM, s’active pour prolonger son bail et pouvoir colmater cette brèche dans le contrat.

Assurer l’avenir

Pour cela, l’AC Milan compte augmenter celui qui est passé par Arsenal de 120% pour ce qui est de ses émoluments. Il passera d’un salaire annuel de 1.5 million d’euros à 3.4 millions d’euros. Cela témoigne de son importance dans les plans futurs des « Milaniastas » qui comptent énormément sur le « Fennec » pour garder la stabilité dans la zone médiane en compagnie du jeune et prometteur Tonali. Ainsi, la gestion du départ de Kessie vers le Barça sera plus facile. En tout cas, cette opération prolongation a été enclenchée depuis janvier dernier selon Maldini Ce dernier avait affirmé être « en discussions avancées pour prolonger les contrats de Bennacer, Théo Hernandez et Rafael Leão ». Hernandez a déjà trouvé un accord et a signé un nouveau contrat le 11 février écoulé. Reste désormais Bennacer et Leão.

Cette saison, en 33 apparitions, « Isma » a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive. Après une première moitié de saison compliquée en raison d’un problème récurrent aux ischio-jambiers, le natif d’Arles connaît une deuxième partie d’exercice plus tranquille où il est très perfromant.