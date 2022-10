« Une grande partie du code pénal est basé sur la charia, il est utile d’en avoir conscience », peut-on notamment lire dans le long document de 16 pages intitulé « Qatar – Do’s and Don’ts 2022 », publié par le comité d’organisation de la Coupe du monde 2022. Le document évoque les règles à suivre en rapport avec les relations sociales, notamment avec les femmes, avec qui il faut éviter tout contact.

De plus, fixer un Qatari est « jugé impoli et inapproprié », tout comme utiliser sa main gauche pour manger par exemple (réservée à l’hygiène personnelle). Concernant la tenue vestimentaire, les vêtements devront couvrir les épaules et les genoux. Pour les femmes, la règle vestimentaire est aussi de porter des pantalons longs ou des jupes longues, ainsi que des hauts recouvrant la nuque et la poitrine. Le port d’un voile n’est pas obligatoire, sauf dans une mosquée, mais il est appréciable d’en porter un pour « s’intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables ». Enfin, concernant la consommation d’alcool, la Qatar avait autorisé sa vente au début du mois, sous certaines conditions. Et bien la bière ne sera disponible qu’entre 18h30 et 1h du matin au sein des fans zones. Le document ajoute que l’état d’ivresse est strictement interdit. Tout comme il est prohibé de faire entrer sur le territoire de l’alcool, de la drogue, des produits à base de porc mais aussi tout élément lié à la pornographie.

