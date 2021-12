Par Mohamed Touileb

L’esprit est là. Après la superbe qualification face au Maroc en quart de finale de la Coupe Arabe FIFA 2021, les joueurs de l’équipe nationale ont savouré. Toutefois, ils savent qu’il reste d’autres choses grandioses à accomplir dans cette épreuve : aller chercher le trophée. Un point sur lequel Raïs M’Bolhi et consorts ont particulièrement insisté. C’était une escale importante. Néanmoins, les camarades de Yacine Brahimi, auteur d’une superbe prestation, sont conscients que réussir la compétition ne se résume pas à battre les Marocains même si la symbolique de ce succès dans ce duel fratricide a un impact psychologique et historique certain. «On va d’abord fêter cette victoire. En demi-finale contre le Qatar, nous allons faire le maximum pour les battre et offrir cette Coupe Arabe des Nations à l’Algérie», ces mots sont ceux de l’intenable Youcef Belaïli. Et ils reflètent parfaitement l’état d’esprit de la troupe à Madjid Bougherra qui ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.



Rois déchus et trône vacant

Arrivés dans le carré d’as, envisager la consécration devient légitime. Surtout après s’être offert le scalp des champions sortants. Un autre vainqueur de la CAN-2019 avec Belaïli a eu le même son de cloche. Il s’agit du portier Raïs M’Bolhi qui, avec son expérience internationale, n’a pas manqué d’envoyer un signal à ses compères pour qu’ils ne se lâchent pas trop après cet éclatant succès.

«Nous sommes très contents. Bien sûr, ça a clairement été un match compliqué, avec beaucoup de péripéties. Ce soir (samedi), je suis très fier de mes coéquipiers. (…) Ce n’était pas une revanche contre le Maroc. En 2011, c’était un tout autre contexte», a précisé le keeper Dz. En outre, il a précisé que «nous sommes venus ici pour gagner la Coupe Arabe. Certes, le Qatar est le pays hôte de la compétition. Mais on prendra ça comme s’il s’agissait d’un autre pays, sans faire aucune différence.» Le dernier rempart d’«El-Khadra» sait pertinemment qu’à ce stade on ne peut pas choisir l’adversaire et qu’il ne reste que des équipes de qualité. Les Qataris, champions d’Asie il faut le rappeler, ont eu du mal lors du premier tour d’écrémage. Toutefois, leur carton 5 buts à 0 contre les Emirats arabes unis en quart est venu rappeler qu’ils peuvent être redoutables. Avec le même sérieux, les Dz ont des chances de se défaire d’Al-Annabi mercredi prochain.

