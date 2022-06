Les Jeux Méditerranéens ont été créés en 1951, sur une idée originale de l’Égyptien Muhammad Tahir Pacha, ancien président du CNO égyptien et vice-président du Comité International Olympique (CIO) et du Grec Ioannis Ketseas, ancien membre du CIO.

Lors des JO de Londres 1948, organisés après une période de guerre, les deux hommes ont présenté le projet aux membres du CIO, et les premiers Jeux Méditerranéens ont vu le jour à Alexandrie, en 1951. Dix pays participaient à cette première édition, qui réunissait 734 athlètes hommes. Les athlètes femmes sont apparues lors des Jeux de Tunis en 1967.

Depuis 1993, les Jeux Méditerranéens sont organisés l’année qui suit les Jeux Olympiques d’été, mis à part les Jeux de Tarragone 2018, reportés d’un an. Les Jeux d’Oran 2022 sont la 19e édition.



Des présences de marque

Les escrimeuses Coraline Vitalis et Charlotte Lembach (France), vice-championnes olympiques de sabre par équipes à Tokyo 2020, seront à surveiller dans la quête de médailles. L’Italien Matteo Tagliariol, champion olympique en épée individuelle aux Jeux de Beijing 2008 sera également en compétition.

L’Égyptien Mohamed El Sayed, médaillé de bronze à Tokyo 2020 en lutte gréco-romaine (+67 kg) visera l’or après avoir remporté l’argent lors des Jeux Méditerranéens 2018 à Tarragone. Toujours en lutte, la Turque Yasemin Adar, championne du monde en 2017 (-75 kg) et médaillée de bronze à Tokyo 2020 (-76 kg) visera quant à elle une deuxième médaille d’or aux Jeux Méditerranéens, après son titre en 2013, dans son pays à Mersin. La Croatie comptera sur deux championnes olympiques : Matea Jelic, titrée en taekwondo -67 kg, ainsi que Sara Kolak, médaillée d’or en javelot à Rio 2016.



Les participants

Lors des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022, 3 390 athlètes issus de 26 Comités Nationaux Olympiques (CNO) seront en compétition. Au total, 18 pays européens font partie des délégations, 5 pays africains et 3 pays asiatiques.

Des compétitions seront organisées dans 24 disciplines dont l’athlétisme, le basket 3×3, la boxe, l’escrime, le football, la natation, le tennis et le volleyball.

